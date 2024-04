První velká zakázka pro polskou firmu u nás. Budimex staví úsek D35 u Hrušové

Člen představenstva polské stavební firmy Budimex Cezary Lysenko v pondělí přečetl část svého projevu na zahájení stavby dálnice D35 v úseku Džbánov – Litomyšl česky. Pak se omluvil, že přejde na polštinu, víc se prý zatím nenaučil. „Ale slibuju, že se budu učit dál,“ řekl.

Jak se v kraji staví dálnice D35 Úseky dálnice D35: Ostrov – Vysoké Mýto

délka 6,2 km, výstavba začne 26. dubna 2024 Tunel Homole

0,8 km, stavba má začít v dubnu Vysoké Mýto – Džbánov

6 km ve výstavbě Džbánov – Litomyšl

7,6 km, výstavba začala v pondělí Litomyšl – Janov

10,4 km, stavba má začít letos Janov – Opatovec

11,8 km ve výstavbě Opatovec – Staré Město

16,6 km, termín zahájení je nejistý Staré Město – Mohelnice

18,2 km, termín zahájení je nejistý

Pro polskou firmu to byl důležitý okamžik, podařilo se jí získat první velkou zakázku na stavbě české dálniční sítě. Podpořit ji přijel i polský velvyslanec Mateusz Gniazdowski. „Budimexu držím palce,“ řekl.

Do poslední chvíle však nebylo jasné, zda stavba 7,6 kilometru dlouhého úseku Džbánov – Litomyšl neztroskotá na neochotě tuzemských firem pustit do Česka silného konkurenta.

Polská společnost Budimex zakázku získala za cenu 3 423,6 milionu korun bez DPH, což je o miliardu korun méně, než projektanti předpokládali. Zatímco vítězství stejné firmy v soutěži na dostavbu dálnice D11 nakonec antimonopolní úřad po námitkách konkurence minulý týden zrušil, v Pardubickém kraji se další firmy v pořadí s výsledkem tendru smířily.

„Je to i symbol, že kolegové z Polska budou stavět tento úsek. Polská republika je nám neustále předhazována, jak obrovským způsobem pokročila v budování dálničních tahů. Myslím, že Česká republika ji napodobuje,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Trasa budoucího úseku dálnice začíná za mimoúrovňovou křižovatkou u Džbánova, kam bude ústit nový dálniční obchvat Vysokého Mýta, který stavbaři budují už od podzimu loňského roku. Z jihu obchází dálnice Hrušovou, za ní kříží současnou silnici I/35 a končí na dohled od Litomyšle mimoúrovňovou křižovatkou u obce Řídký.

Úsek je poměrně členitý, stavbaři musí vybudovat devět mostů. Součástí bude deset protihlukových stěn o délce více než pět kilometrů. Přípravu stavby komplikoval fakt, že dálnice má procházet ochranným pásmem vodního zdroje Pekla, kde platí stavební uzávěra. Úsek má začít sloužit řidičům v lednu 2027.

Navazující úsek dálničního obchvatu kolem Litomyšle má zpoždění, které se ŘSD snaží dohnat. Hlavní starostí státního podniku je, aby dálnice vedoucí od Vysokého Mýta kolem Hrušové neústila do Litomyšle. Či přesněji řečeno – aby to trvalo co nejkratší dobu.

„Chceme výstavbu obchvatu zkrátit. Pokud se nám podaří zahájit do konce letošního roku, tak bychom nejpozději v polovině roku 2027 měli být hotovi. Což by bylo zhruba pět šest měsíců za tímto úsekem. Zdržení, které vypadalo, že bude několikaleté, by bylo několikaměsíční,“ řekl Mátl.