Na nádraží v Plzni už svítí novotou horní hala. Nabídne KFC i další služby

„V horním patře, kam díky nově prosklené střeše proudí denní světlo, jsou WC, lavice, informační panely s odjezdy vlaků i autobusů z vedlejšího terminálu,“ řekl oblastní ředitel investorské Správy železnic (SŽ) Radek Makovec.

Dohromady bude v přízemí, horní hale a před budovou 16 komerčních provozoven.

„Při lednovém slavnostním přestřižení pásky se otevřela spodní hala pro cestující, protože bylo zimní období, a chtěli jsme, aby lidé měli kde být, a aby budova nebyla uzavřená. Stavební a rekonstrukční práce pokračovaly a ukončení se plánuje na 6. června,“ řekl Makovec.

Od pátku je hotová horní hala. „Všechny jednotky už jsou předané nájemcům a ti si je upravují podle svých konceptů,“ uvedl. Postupně přibudou knihkupectví, kavárna a pekárna, prodejna asijských potravin a na rohu, v místě bývalého pivního okénka, vznikne malý „pivobar“ s čepovanými pivy.

Nyní byl také dokončen interiér spodní haly včetně fresek a zdobných prvků.

Hotová je také většina obchodních jednotek ve spodní hale a před hlavním vstupem do budovy, který je ještě zavřený, protože tam restaurátoři dodělávají plastiky. Do května je tedy vstup do budovy jen bočními vchody ze Šumavské a Železniční ulice. V dolní hale už jsou pizzerie, prodejna potravin a tisku, rychlé občerstvení a v prostoru před nádražím služebna městské policie, květinářství a barber shop.

Budova bude uzavřena pouze v noci od 1:30 do 3:45, tedy od příjezdu posledního vlaku od Prahy po odjezd prvního spoje do metropole. Obchody budou v provozu od rána do pozdního večera.

Hlavní nádraží v renesančním a secesním slohu z roku 1907, která patří k architektonickým dominantám Plzně, prochází opravou skoro tři roky. Celý objekt, jímž denně projde až 20 tisíc lidí, má novou střechu, fasádu, interiéry včetně oken a dveří, zkvalitnily se služby. Ze vstupní do horní haly vedou eskalátory, které doplnily výtahy.

„Nové jsou pokladny v přízemí, moderní veřejné toalety, kanceláře a nocležny pracovníků drah a tabule s odjezdy v hlavní i horní hale,“ řekl hlavní inženýr stavby SŽ Petr Toman. V celém objektu se dokončuje kamerový systém s přímým dohledem.

V uplynulých letech prošlo kompletní modernizací rozsáhlé kolejiště hlavního nádraží za miliardy korun.

4. ledna 2024