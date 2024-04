Železná Ruda a Rozvadov omezí investiční akce, přijdou o miliony z hazardu

Mezi města, která zchudnou, patří šumavská Železná Ruda, kde jsou dvě kasina. Starosta Filip Smola řekl, že vedení radnice zatím počítá s pesimistickou variantou, tedy, že město přijde o dvě třetiny příjmů.

„A když to vztáhnu k loňskému roku, tak je odhad, že budeme mít přibližně o 40 milionů méně. Pro nás je to tedy úplně zásadní výpadek,“ prohlásil.

Podle starosty se už zastupitelé dohodli, že se budou snažit, aby se změna co nejméně dotkla běžného života obyvatel. „Nicméně budeme odkládat nějaké velké investice. Chtěli jsme kompletně zrekonstruovat třídu 1. máje a na to prostě mít nebudeme,“ vysvětluje.

Starosta uvažuje o tom, že pokud budou příjmy obce z provozu kasin dál klesat a město z nich jednou nebude mít téměř nic, mohly by také za nějaký čas v Železné Rudě skončit. „Dovedu si představit, že bychom městskou vyhláškou u nás hazard kompletně zrušili. Ale je nutné o tom přemýšlet v širších souvislostech, protože kasina zaměstnávají dost lidí a my bychom nechtěli, aby přišli o práci,“ konstatoval.

183 milionů pro Rozvadov za loňský rok

Provozem kasin je dlouhodobě známý Rozvadov na Tachovsku. Ten tak za loňský rok získal 183 milionů. Bez hazardu by podle odhadu starosty Martina Ábela obec hospodařila s přibližně 20 miliony.

Starosta tvrdí, že zatím nedokáže přesněji určit, o kolik peněz z provozu podniků Rozvadov přijde. „Ty peníze chodí jednou za čtvrt roku. Takže o kolik nám klesnou letošní příjmy, teprve poznáme. My počítáme s tím, že přijdeme třeba o sto milionů ročně, ale to je zatím jen naše úvaha,“ vysvětluje. Starosta nicméně uznává, že pokles příjmů bude pro obec velmi citelný.

Předpokládá, že Rozvadov čeká značné omezování investičních akcí. „Do budoucna určitě. Teď ale máme něco naspořeno, takže letošního roku se to ještě nedotkne,“ řekl.

Starosta tvrdí, že chápe, proč se stát snaží šetřit, kde se dá a ve svůj prospěch ubírá z příjmů obcí z hazardu. Nezamlouvá se mu ale způsob, jak stát rozděluje podíl mezi obce.

„Těch 45 procent pro obce ještě rozdělili. Polovina z toho je pro obec, kde je kasino, a druhá polovina pro všechny obce podle počtu obyvatel. Z mého pohledu je strašně nespravedlivé, že třeba Praha, která zakázala hazard na svém území, dostane z balíku peněz z hazardu nejvíc,“ prohlásil s tím, že s provozem kasin souvisejí i výdaje například na kamerový systém, chod čistírny odpadních vod nebo na veřejné osvětlení.

Musíme ubrat plyn, míní starosta

Z provozu kasina měla dosud značné příjmy obec Borovy na Plzeňsku. Kasino je v osamocené budově u hlavní silnice z Plzně do Klatov. Obec měla z provozu kasina loni zhruba devět milionů korun a starosta Jiří Černý odhaduje, že teď to bude zhruba polovina nebo ještě méně. „Dotkne se nás to hodně. Musíme ubrat plyn,“ sdělil.

V minulosti prý z hazardu obec získávala sedm až osm milionů ročně, čímž se její rozpočet zdvojnásobil. „Takže jsme 90 procent akcí mohli financovat bez dotací, ze svého. To teď ale končí,“ vysvětluje. Podle starosty obec zřejmě bude muset do více let rozložit plány na vybudování bufetu nebo veřejných toalet a připojení části obce na vodovod a kanalizaci.