Už si neškrtnou, zuří kluby kvůli vlajce se svastikou. Vůz neměl ani technickou

Mávání vlaječkou trvalo asi dvě sekundy. Jenže se vše odehrálo před čestnými hosty, kteří konvoj sledovali z balkonu v průčelí Divadla J. K. Tyla. Navíc před kamerou snímající konvoj z nadhledu divadla. Dvojice měla v autě ještě dítě, je vidět na zveřejněném záběru.

„Ten člověk v okamžiku zničil mnohaletou práci spousty nadšenců a lidí z klubů vojenské historie,“ povzdechl si v pondělí velitel Klubu vojenské historie 16. obrněné divize Pavel Rogl, jeden z hlavních organizátorů konvoje.

Jakmile se video s vlaječkou objevilo na sociálních sítích, policisté začali ověřovat jeho pravost. Posádka se podle všeho nevyhne postihu. „Kriminalisté provádějí potřebné procesní úkony. Protiprávní jednání dvou českých občanů bylo kvalifikované jako podezření ze spáchání přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Totožnost podezřelých známe,“ uvedla v neděli večer policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Nenecháme si to líbit, zlobí se lidé z klubů

V pondělí odpoledne mluvčí doplnila, že policisté na případu dál pracují. Nikoho zatím neobvinili.

Podle zjištění MF DNES s autem přijel asi čtyřicetiletý muž z Prachaticka. Nepatří do žádného z klubů vojenské historie. Do letošního konvoje se registroval v době, kdy v něm ještě byla volná místa pro zájemce s pojízdnou historickou válečnou technikou.

Že posádka udělá něco takového, netušil kromě nich v konvoji vůbec nikdo. „Navíc se pak zjistilo, že jel s autem bez platné technické kontroly, ten vůz nebyl způsobilý do provozu,“ uvedl zdroj redakce iDNES.cz, který si nepřál být jmenován.

Lidé z klubů vojenské historie jsou zaskočení a naštvaní. „Je jasné, že si to nenecháme líbit. My si jako komunita pomáháme se servisem, s náhradními díly. Tenhle člověk je na blacklistu, už si neškrtne,“ uvedl Pavel Rogl.

Podobně to vidí Martin Dlouhý z Military Car clubu Plzeň. „Slavnosti děláme od začátku 90. let, máme k nim silný vztah. Pak přijede jeden takový, co má možná jen auto, a všechno zkazí. Ten už by se neměl nikde objevit,“ soudí Dlouhý.

Podle nadšenců do armádní historie, kteří si zakládají na autentičnosti uniforem a techniky, mají mít americká válečná auta při přehlídkách stažené plachty a měla být v koloně bez vlajek. „Proto jdou vpředu praporečníci. Nákladní auta mají být odplachtovaná,“ připomněl šéf Klubu 3. armády Plzeň František Polívka.

Auto potížisty bylo ale zaplachtované a navíc mávající spolujezdkyně s vlaječkou byla v civilu.

Lze podobným incidentům předcházet?

Členové vojenských klubů budou společně s městem řešit, jak do dalších let předcházet podobným incidentům. Jednou z cest je technika s posádkami z prověřených klubů, pokud se do konvoje dostane někdo nezávislý, zřejmě bude důkladně proklepnutý. „Technická kontrola vozidla, prověření posádky, možná i prohlídka vozidla, než bude moci vjet na seřadiště,“ naznačil jednu z možných cest Pavel Rogl.

Hlavním pořadatelem slavností i Konvoje svobody je město Plzeň. Šéf magistrátní komunikace Jan Švábek řekl, že ten, kdo se přihlásí do konvoje, musí při registraci podepsat podmínky pro účast. „Prověřuje se, jestli je technika v pořádku a odpovídá požadavkům. V podmínkách registrace mimo jiné je, že nemají používat nacistické symboly a podobné věci. To znamená, že lidé, kteří to v neděli udělali, museli vědět, že se proviňují,“ shrnul Švábek.

Podle něj budou na štábu řešit, jak předejít podobným událostem do budoucna. Příští rok budou oslavy 80 let od konce druhé světové války. „Jednou z možností by mohlo být, že s technikou se do konvoje nedostane nikdo mimo kluby. Rozhodnutí ještě nepadlo, to se bude muset probrat v širokém okruhu zúčastněných,“naznačil Švábek jednu z variant.

Plzní projel tradiční Convoy of Liberty (5. 5. 2024)