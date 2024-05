Propagace nacismu a výtržnictví. Za hákový kříž v konvoji hrozí dvojici pět let

„Celou událost jsme důkladně prověřili a dvěma osobám jsme sdělili podezření ze spáchání přečinu založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a přečinu výtržnictví spáchaných formou spolupachatelství,“ uvedla policie na síti X.

Policisté doplnili, že v případu vedou zkrácené přípravné řízení, což není vyšetřování. „Celý spis teď předáme státnímu zastupitelství, které dál koná,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová. To může ještě nařídit další šetření, nebo už půjde případ k soudu.

Muž a žena mají teď statut podezřelých osob, nejsou obvinění. Dvojici hrozí až pět let vězení.

Incident trval jen pár sekund. Řidič předal spolujezdkyni vlajku se svastikou, ta s ní zamávala a znovu ji schovala do vozu. Možná by si toho nikdo nevšiml, kdyby se to neodehrálo před čestnými hosty, kteří Convoy of Liberty jedoucí po Klatovské třídě sledovali z balkonu v průčelí Divadla J. K. Tyla. A kdyby vše nezachytila kamera.

Policisté se případem začali zabývat poté, co se video objevilo na sociální síti. Podle zjištění MF DNES seděl v historickém armádním nákladní voze americké armády asi čtyřicetiletý muž, který do Plzně přijel z Prachaticka. Nepatří do žádného z klubů vojenské historie. Do letošního konvoje se registroval v době, kdy v něm ještě byla volná místa pro zájemce s pojízdnou historickou válečnou technikou. Že udělá něco takového, nikdo z pořadatelů nečekal.

Jeho jednáním a jeho spolujezdkyně jsou členové klubu, kteří slavnosti organizují od počátku 90. let, hodně naštvaní. „Ten člověk v okamžiku zničil mnohaletou práci spousty nadšenců a lidí z klubů vojenské historie,“ povzdechl si velitel Klubu vojenské historie 16. obrněné divize Pavel Rogl, jeden z hlavních organizátorů konvoje.

„Je jasné, že si to nenecháme líbit. My si jako komunita pomáháme se servisem, s náhradními díly. Tenhle člověk je na blacklistu, už si neškrtne,“ uvedl Rogl.

„Ke slavnostem máme silný vztah. Pak přijede jeden takový, co má možná jen auto, a všechno zkazí. Ten už by se neměl nikde objevit,“ soudí Martin Dlouhý z Military Car clubu Plzeň.

Členové vojenských klubů budou společně s městem řešit, jak do dalších let předcházet podobným incidentům. Jednou z cest je technika s posádkami z prověřených klubů, pokud se do konvoje dostane někdo nezávislý, zřejmě bude důkladně prověřený.