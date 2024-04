Za střet tramvají kvůli skřípnuté ruce může řidič zadního vozu, řekla inspekce

„Bezprostřední příčinou mimořádné události bylo nedodržení podmínek jízdy podle rozhledových poměrů při jízdě drážních vozidel dráhy tramvajové na vzájemnou vzdálenost osobou řídící drážní vozidlo linky číslo 4,“ stojí ve zprávě Drážní inspekce (DI).

Nehoda se stala mezi zastávkou Pod Záhorskem a křižovatkou ulic Karlovarská a Lidická. Tramvaj číslo 4 narazila do zadní části soupravy linky 1, která nečekaně zastavila v místě, kde standardně nestaví.

Podle DI bylo důvodem zastavení to, že si jedna z cestujících při nastupování do tramvaje na zastávce Pod Záhorskem přivřela prsty ruky mezi rám a jednodílné křídlo dveří. Tramvaj se rozjela, cestující zapnuli varovnou signalizaci řidičce soupravy a ta ji zastavila.

Sám řidič linky číslo 4 řekl, že po rozjetí ze zastávky Pod Záhorskem najížděl do křižovatky za tramvají číslo 1. Když kontroloval ve zpětných zrcátkách, jestli se ve voze všichni drží, tramvaj před ním prudce zabrzdila. Nestačil ani otočit hlavu a zareagovat. „Vinu nechci házet na nikoho, byla to jen nešťastná shoda náhod. Je mi líto zraněných, doufám, že budou všichni v pořádku,“ řekl řidič inspektorům DI.

Řidička první tramvaje vypověděla, že po rozjetí ze zastávky dostala opakovaně z reproduktoru varovnou signalizaci od cestujících. Zastavila, vyšla z kabiny a ptala se, co se stalo. Cestující jí řekli, že má paní skřípnutou ruku ve dveřích. Běžela proto na druhý konec tramvaje, kde ženu skutečně našla, ale ruku se jí nepodařilo vyndat.

Policie čeká na znalecké posudky

„Běžela jsem proto zpět na stanoviště, abych dveře centrálně otevřela. Než jsem tam ale doběhla, došlo k nárazu a spadla jsem,“ popsala průběh kolize.

Mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro sdělil, že s řidičem, který zavinil srážku, vedl podnik interní kázeňské řízení. Zda šoféra čeká ještě další postih, nechtěl mluvčí komentovat. „Čekáme na to, až případ uzavře policie,“ odůvodnil Vávro.

Policie se nehodou nadále zabývá, hned v den srážky zahájila úkony trestního řízení. „Čekáme na výsledky znaleckých posudků,“ potvrdila mluvčí plzeňské policie Michaela Raindlová.

Srážka se odehrála 19. října patnáct minut po poledni. Záchranáři ošetřili osmadvacet lehce zraněných. Utrpěli většinou poranění na hlavě, hrudníku a rukou. Středně těžce byla zraněna řidička první tramvaje. Škoda na vozech činila ke dni zpracování zprávy téměř 1,4 milionu korun.

DI na základě zjištěných informací prováděla pokusy, za jakých podmínek se dveře tramvaje zavřou, když jsou v jejich prostoru překážky různé šířky. Ukázalo se, že pokud se člověku do dveří přivře ruka, konkrétně dlaň, dveře se skutečně zavřou a tramvaj se rozjede.

Pokus dále ukázal, že pokud dveře sevřou překážku do šířky 2,5 centimetrů, ke zranění cestujících by dojít nemělo a ruka by měla jít vyprostit. Pokud by ale dveře sevřely překážku od šířky 2,5 cm, dveře se automaticky otevřou.