Univerzita nabídne jaderné inženýrství, elektromobilitu i wellness

Jaderné inženýrství, elektromobilita, ale také třeba wellness nebo občanská výchova. To jsou náplně některých nových oborů, které brzy spustí Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Reaguje tak na aktuální poptávku a zároveň chce nabídnout to, co na ostatních vysokých školách studenti nenajdou.