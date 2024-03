V Revoluční se spojí staré s novým, nad barokním domem budou levitovat byty

Nová architektonická dominanta bude podle ve středu představených vizualizací z lesklých materiálů, kamene, betonu a skla. „Dům by měl čelit řece, odrážet její světlo,“ komentoval záměr architekt z vítězného týmu Gilles Delalex.

Tvůrci novostavbu projektovali tak, aby svými proporcemi a rozměry zapadla do této části metropole. Vznášet se objektu umožňují dvě věže, jedna je drobnější, druhá obytná. To podle autorů odkazuje na legendu o stověžaté Praze. „Nejde o to vytvořit dům, který by zde pouze seděl,“ objasnil Delalex.

Architekti tvrdí, že chtěli respektovat historii a zároveň nabídnout moderní pohled na toto místo. „Vytvořili jsme řadu variant. Důležité pro nás bylo sjednotit obě parcely a dát jim novou dimenzi,“ vysvětlil architekt Georgi Dimitrov. A nejedná se pouze o výstavbu obytného komplexu.

„Nᚠnávrh obsahuje další rozměr a tím je pasហmezi Revoluční a Lannovou ulicí. Jde o nový městský prostor, který aktivuje také barokní budovu,“ dodal Daniel Struhařík ze studia PEER. Historický objekt spravuje hlavní město a slouží coby zázemí Pražských služeb. To se ale může změnit.

Začne diskuse s památkáři

Náklady na výstavbu investor odhadl přibližně na čtvrt miliardy korun. „Jednání spojená se stavebním povolením se rozebíhají. Před povolovacím procesem máme v plánu diskuse se zástupci městské části a hlavního města, památkáři a obyvateli sousedního domu,“ sdělil Jakub Mikulášek z investiční skupiny RSJ.

Někteří ochránci památek měli již před dvěma lety při bourání novogotického domu na adrese Revoluční 30 námitky. Ve vznášející se budově vznikne 35 až 40 bytů. „Jejich cena bude odpovídat cenám obvyklým v tomto místě,“ dodal Mikulášek.

Moderní respektive odvážná architektura pro metropoli. Také to náleželo k zadání architektonické soutěže na novou výstavbu v Revoluční ulici 30. Přihlásilo se do ní 84 zájemců, do užšího kola jich proniklo šest. „Tento prostor svým významem odpovídá korzu u Národního divadla. Náleží však k nejzanedbanějším,“ uvedl ke stavební parcele jeden z porotců soutěže, architekt Ondřej Císler.

Podle něj vysokou laku kvality nastavil již funkcionalistický palác Merkur z 30. let 20. století na protější straně Revoluční. „Byli jsme překvapeni, co vše se s tímto prostorem dá udělat,“ komentovala vítězný záměr architektka Barbora Markechová, taktéž členka poroty.

To potvrzují také další členové komise. „Levitující dům zaujal celou porotu originalitou a velkorysou pasáží s širokými možnostmi společenského dění, které v místě tolik chybí,“ sdělil Winy Maas, nizozemský architekt, předsedající porotě. Nové výstavbě zde předcházely mlýny, lázně a také chudinská čtvr.