Plastika na Andělu je lživá, míní Hřib. Bude se jednat o odstranění

Hřib uvedl, že vzhledem k chování moskevského režimu vůči tehdejšímu Československu a nyní k Ukrajině navrhne, aby město podobu díla upravilo nebo zasadilo do nových souvislostí, a to pomocí výtvarné soutěže.

Do té doby vznikne u plastiky cedule s uvedením na pravou míru, dodal. O odstranění či úpravě kontroverzního díla odkazujícího na československo-sovětskou spolupráci v předlistopadové éře se v Praze mluvilo opakovaně i v minulosti.

Stanice na lince B byla pod názvem Moskevská otevřena 2. listopadu 1985, na její podobě se významnou měrou podíleli sovětští inženýři.

Nynější jméno Anděl dostala nedlouho po pádu komunistického režimu, v únoru 1990, plastika v ní ale zůstala i po několika rekonstrukcích stanice. Dosud převážil názor, že dílo je součást historie a připomíná podíl sovětských odborníků na stavbě pražského metra.

Hřib ale míní, že plastika je lživá. „Přátelství mezi Moskvou a Prahou, které tenhle nápis naznačuje, bylo totiž jen vymyšlenou propagandou. V roce 1985, kdy došlo ke zprovoznění stanice Anděl (dříve Moskevská), bylo Československo okupováno Sovětským svazem. A asi se shodneme na tom, že okupant není přítelem. Historie se bohužel opakuje a Rusko dnes opět okupuje velkou část Ukrajiny,“ napsal Hřib.

Měla by zmizet plastika Moskva - Praha z prostor stanice metra Anděl? celkem hlasů: 11105 Ano, je to propaganda a v aktuální situaci se nehodí 37 %(4098 hlasů) Ano, vše socialistické musí jít pryč 2 %(185 hlasů) Ne, je to umělecké dílo, nijak nepobuřuje a nevadí mi 1 %(83 hlasů) Ne, je to historická součást prostoru a architektury stanice 61 %(6739 hlasů)

Je tedy podle něj nejvyšší čas plastiku změnit. „Hned v pondělí proto navrhnu na radě města, abychom podobu plastiky upravili nebo zasadili do nových souvislostí. Uskutečnilo by se to prostřednictvím výtvarné soutěže ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy a Galerií hlavního města Prahy,“ doplnil.