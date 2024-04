Knižní veletrh bude pod Kafkovým dohledem

Hvězdy českého literárního nebe, jako třeba nobelista Jaroslav Seifert, Karel Čapek, Václav Havel nebo Milan Kundera, budou přítomné na Výstavišti, kde třetí květnový týden proběhne 29.ročník veletrhu Svět knihy. Jejich jména ponesou jednotlivé programové sály, kde se uskuteční přehlídka toho nejlepšího ze světa literatury, ale také autogramiády, koncerty a další doprovodné akce.

„Do programu letošního ročníku se promítá sté výročí smrti Franze Kafky. Čestným hostem se stal tradiční festivalový projekt Das Buch, pro rok 2024 pod názvem Das Buch – německojazyčná literatura. V celé šíři představí autory a mluvčí Německa, Rakouska a Švýcarska. Program věnovaný Kafkovu výročí se bude zaobírat jeho tvorbou i inspiracemi, které z ní vycházejí,“ potvrzuje mluvčí veletrhu Pavla Umlaufová.

Zmíněné pojmenování programových sálů po českých literárních velikánech náleží k zajímavostem letošního ročníku knižní hitparády. „Chceme připomenout, že máme nobelistu Jaroslava Seiferta i prezidenta literáta Václava Havla. Sál, kde se představuje sci-fi a fantasy, nese jméno Karla Čapka, který poprvé použil slovo robot. Drze se hlásíme i k těm, o nichž se vede nekonečný spor, jak moc patří do české literatury, tedy ke Kafkovi i Kunderovi. Moc nás potěšilo, že oslovení příbuzní s užitím jména autora bez problémů souhlasili a byli potěšeni,“ vysvětlil Radovan Auer, ředitel Světa knihy Praha.

Kafkův brouk

„Kniha musí být sekerou na zamrzlé moře v nás,“ zní Kafkovo motto na přehlídce. S odkazem na pražského německy tvořícího rodáka Franze Kafku se hosté Světa knihy potkají častěji. V kafkovském duchu se nese například i letošní vizuál dvorního grafika akce Pavla Fuksy. Čtenáři neunikne, že se jedná o lehce rozestřený pohled brouka, který znepokojil nejen matku Řehoře Samsy, hrdiny Kafkovy kultovní povídky Proměna.

„Není v žádném případě jen klasik. Jeho společenská kritika a obrazy základních lidských zkušeností jsou stále velmi aktuální. Na rok 2024 připadá 100. výročí Kafkovy smrti. Chápeme to jako příležitost k reflexi jeho díla,“ objasnila Sonja Griegoschewski, ředitelka pražského Goethe-Institutu.

Tvůrce kultovního Zámku, Procesu a dalších děl připomenou na veletrhu další akce od zahajovacího koncertu skupiny Kafka Band až po premiérovou prezentaci videohry Playing Kafka vyvinuté Goethe-Institutem. Ta oživuje kafkovský svět vizí a snů. Připomene jej také česko-německý kabaret „Das Thema – To téma“ s názvem Kafka has left the building (Kafka opustil budovu).

Odkaz tohoto autora se prolíná také se zmíněnou přehlídkou německy psané literatury Das Buch. Tvorbou a životem Kafky provede německý literární vědec a spisovatel Reiner Stach. Mimo jiné tvůrce respektované třídílné Kafkovy biografie. Stach chystá také seriál a podílel se též na zrodu nejnavštěvovanější kafkovské webové stránky franzkafka.de

Das Buch na Výstavišti

Kafka zesnul 3. června 1923 v sanatoriu v rakouském Kierlingu u Klosterneuburgu. Místo posledního odpočinku nalezl na Novém židovském hřbitově.

„Německojazyčná literatura u nás má díky společně připravované prezentaci Das Buch již tradičně silné zastoupení. Letošní kafkovské výročí bylo impulzem, abychom tuto dlouholetou spolupráci vypíchli statutem čestného hosta. Kafka je ideálním pojítkem německého jazyka a Prahy,“ uvedl Radovan Auer. V německé přehlídce ale zdaleka nepůjde jen o Kafku. Němečtí, rakouští a švýcarští autoři představí to nejlepší ze své branže - od beletrie, dětské literatury přes filozofii až po komiks či poezii.

K hostům Světa knihy patří držitel Německé knižní ceny za rok 2023 Tonio Schachinger. Význačné ocenění obdržel za román s názvem Echtzeitalter, inspirovaný vlastními zkušenosti z elitního vídeňského gymnázia. To navštěvoval jako syn rakouského diplomata s latinoamerickými předky po matce.

„Vyrůstal mezi Nikaraguou a Vídní, kde vystudoval germanistiku a aplikovanou lingvistiku s tvůrčím psaním,“ upozorňují pořadatelé. Za hodné pozornosti je podle pořadatelů též nedávno do češtiny přeložená kniha Všechno bychom si řekli německé spisovatelky Judith Hermannové.

Pořadatelé upozorňují i na další zajímavé tvůrce a témata v rámci programu Das Buch. Diagnózu autismu v debutu Jinak, ne špatně zpracovala Maria Zimmermannová, rodačka ze švýcarského Curychu. Nabídku českých překladů z německojazyčné literatury rozšíří německo-turecká autorka, sloupkařka anglického deníku Guardian, Fatma Aydemirová. Své místo najde též komiks, třeba biograficky laděný road trip Kudy kam s kapačkou Josephine Markové, pocházející ze středoněmeckého Naumburgu. Revoluce pro život a Jaký život je hoden žití?, na to se táže ve svých dílech další z oceňovaných, jedna z nejzajímavějších mladých německých filozofek Eva von Redeckerová.

Co mají společného oceán a vesmír? Jak vůbec vznikly chobotnice? A jak lidé? Na tyhle nejednoduché otázky originálně odpovídá brněnský rodák žijící od konce 70. let v Rakousku Michael Stavarič v dětské knize Fascinující chobotnice.