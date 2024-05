Seniora málem zabil a ukradl mu plnou peněženku. Násilník dostal šestnáct let

Léčení se má Čupori podrobit v ambulantní formě po odpykání trestu odnětí svobody. Verdikt není pravomocný, muž se proti němu odvolal.

„Kdyby poškozený na místě zemřel, nikdo by se tomu nedivil. To, že nezemřel, je velkým štěstím, o které se ale ani trochu svým chováním nezasloužil obžalovaný,“ uvedl předseda senátu středočeského krajského soudu Jiří Wažik.

Za pokus o loupežnou vraždu muži hrozilo 15 až 20 let vězení. Obhajoba žádala, aby soud skutek kvalifikoval jako loupež s těžkou újmou na zdraví, kde je sazba pět až dvanáct let. „Je to učebnicový případ pro posuzování rozdílu mezi těmito dvěma trestnými činy. U loupežné vraždy je potřeba daleko vyšší intenzita násilného jednání, hodnotí se celkový následek,“ vysvětlil Wažik.

Opilý nezaměstnaný Čupori zaútočil na sedmdesátiletého údržbáře, kterého neznal, 13. listopadu 2023 odpoledne před nižborskou nádražní restaurací, kam senior chodíval na pivo. Obsluha podniku předtím agresora nevpustila dovnitř. Podle obžaloby bylo motivem útoku získání peněz.

Odcházejícího hosta srazil pěstí na zem, kde ho třináctkrát kopl a sedmkrát udeřil pěstí. Mířil při tom na krk, hrudník a hlavu. Po muži také skákal. Když senior zůstal bezvládně ležet, sebral mu z kapsy kalhot peněženku s 12 tisíci korunami a odešel.

Senior, který utrpěl mnohačetné zlomeniny obličejových kostí a žeber, si na útok vůbec nevzpomíná. O pět hodin později ho doma probudil pes, který lízal jeho krev. Navzdory zranění se muž vypravil zpět na místo činu, kde našel svůj mobilní telefon a přivolal policii. Dále si pamatuje až na to, že se další den probudil v nemocnici.

Čupori mezitím odjel do Berouna, kde v nádražní hale napadl za přítomnosti dalších cestujících svého známého. U incidentu musela zasahovat bezpečnostní agentura. Večer pak chování Čuporiho, který se opilý pohyboval v silnici, řešila městská policie. V noci k němu vyjížděli policisté i hasiči poté, co se nabodl hýždí na plot azylového domu, odkud byl v minulosti vykázán kvůli krádežím. Posléze vyšlo najevo, že uloupenou peněženku z Nižboru i se svou zakrvácenou bundou zapomněl na berounském nádraží.

Oba útoky zachytily kamery, obžalovaný k věci odmítl vypovídat. Podle znalců netrpí duševní chorobou, má průměrný intelekt a lehkou mozkovou dysfunkci. Je závislý na alkoholu, užívá také pervitin. V době činu měl kvůli požití alkoholu a několika různých léčiv podstatně snížené ovládací schopnosti, nebyl však v psychotickém stavu. Podle expertů je muž pro společnost nebezpečný. V minulosti byl opakovaně trestaný za výtržnictví.

Rozsudek uložil Čuporimu povinnost zaplatit napadenému seniorovi 56 000 korun jako bolestné a dalších 29 000 korun pojišťovně za jeho léčbu. Muž žádnou další náhradu újmy než vyčíslené bolestné nežádal. U soudu ve čtvrtek řekl, že po útoku nepociťuje žádné trvalé následky.

Podle znalce chyběly centimetry k tomu, aby údery skončily fatálně. Štěstím bylo i to, že útočník měl na nohou obuv s měkkými podrážkami.