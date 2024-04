Hlavní pošta v Jindřišské zruší noční a nedělní provoz, kvůli nízkému využití

Česká pošta od května zruší noční a nedělní provoz své hlavní pobočky v Jindřišské ulici v Praze 1. Důvodem je nízké využití v noci a o víkendech. Nová otevírací doba bude od pondělí do pátku od 6:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin, oznámila pošta v tiskové zprávě.