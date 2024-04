Infekční nemoci se více šíří a jsou odolnější, na vině je ztráta protilátek

V metropoli je na vzestupu hlavně černý kašel, od ledna hygienici napočítali desítky případů.

„Jeho šíření podporuje postupná ztráta protilátek během života a celkové snížení proočkovanosti,“ řekl Lukáš Kohout z Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny 2. LF UK a FN Motol.

Kromě toho se na vyšším výskytu „starodávných“ chorob může podílet migrace, jako tomu je podle odborníků v případě onemocnění tuberkulózou (TBC).

„Vzhledem k válce na Ukrajině není nárůst nemocných žádným překvapením, je známo, že na východ od České republiky není péče o tuberkulózní pacienty na takové úrovni jako u nás,“ uvedl Jiří Wallenfels, vedoucí Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou z Fakultní nemocnice Bulovka.

Podle Wallenfelse mělo v Česku tuberkulózu loni 220 cizinců, z toho 140 bylo z Ukrajiny. „To je téměř čtyřikrát více než před válkou,“ dodal Wallenfels.

„Proti tuberkulóze se již povinně neočkují ani děti. U záškrtu a černého kašle se očkuje, ale to nezajistí protilátky na celý život. Také platí, že se zvýšenou migrací se tato onemocnění nutně více šíří, ať už jde o migranty z Ukrajiny, z Afriky či z Asie,“ konstatoval primář Vinohradského ambulantního zařízení Marek Zeman.

Za nárůst případů mohou ale také přesnější diagnostické postupy. „Při hledání případných ložisek tuberkulózy jsme u vybraných dětských pacientů začali používat počítačový tomograf. Na rentgenu plic nebyla nemoc vidět, ale tomograf její přítomnost prokáže,“ sdělila Karolína Doležalová, vedoucí lékařka Plicní ambulance a Střediska péče pro děti s tuberkulózou a mykobakteriózami Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN).

Odolná verze nemoci

Ve FTN poprvé léčili dítě s potvrzenou odolnou, takzvanou multirezistentní formou TBC. Léčba v tomto případě může trvat až dva roky.

„Nárůst odolných forem tuberkulózy, necitlivých na běžné léky, je dvojnásobný. O úhradu moderních léků, které zkracují dobu hospitalizace z 20 na 7 měsíců, musíme zdravotní pojišťovny mimořádně žádat. Léčba jednoho pacienta stojí kolem 1,5 milionu korun,“ uvedla Koziar Vašáková, přednostka Pneumologické kliniky FTN a 1. LF UK.

U běžných forem TBC pacientům uleví nová vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, platná od ledna. Ta umožňuje po několikadenní hospitalizaci domácí léčbu se závazkem dodržení izolace a braní léků.

Všude jinak

Zkušenosti jednotlivých pražských nemocnic se zmíněnými chorobami se liší. Zatímco ohledně TBC je v Motole situace poměrně příznivá a diagnostikují ji sporadicky, její výrazný nárůst zachytili na Bulovce.

„Jedná se o případy dětí do 15 let. Obvykle evidujeme 5 až 10 nemocných dětí za rok, loni jich bylo 30,“ podotkl Wallenfels. O více než 20 dětí s TBC ročně se stará Pediatrická klinika 1. LF UK ve FTN, a to na uzavřeném infekčním lůžkovém oddělení. Pacienty s černým kašlem či záškrtem zde nemají. V Motole ale už jednoho pacienta se záškrtem léčili.

„Na naší klinice jsme v posledním roce viděli specifický typ této infekce, kožní formu. Šlo o ránu, která se špatně hojila a při stěru se prokázala stejná bakterie, která způsobuje krční záškrt,“ objasnil Kohout a dodává, že léčbu pacient zvládl s pomocí antibiotik bez komplikací.

V Motole podle Kohouta zaznamenávají také výrazný nárůst počtu případů černého kašle, většina pacientů je však léčena ambulantně.

Dostupné očkování

Proti černému kašli i záškrtu je možné se očkovat. „Očkují se již děti, ale protilátky bývají dočasné,“ sdělil Kohout. Pro všechny pak doporučuje přeočkování minimálně jednou za život kombinovanou vakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli. V případě tuberkulózy se ale přeočkování nedoporučuje.

Veřejná zdravotní pojišťovna přispívá dospělým klientům na očkování proti černému kašli 500 korun. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra přispívá na všechna očkování částkou až 2 000 korun, a to bez ohledu na věk klientů.