Nevzali ho na práva, tak učí. Autoritu mám i díky mládí, říká nový Zlatý Ámos

Stal jste se nejoblíbenějším učitelem v republice, co to pro vás znamená?

Udělalo mi to obrovskou radost, ale na druhé straně vím, že mi to nedává žádní privilegia, abych si někde vyskakoval. Učím totiž jen pět let a zkušenosti teprve získávám. Myslím si, že kdyby to vyhrál kdokoli z finalistů či regionálních vítězů, také by si to zasloužil, protože soutěže se účastnilo hodně inspirativních lidí.

Na vaší práci je vidět, že ji opravdu máte rád. Jak jste se k učitelování dostal?

Učitelství jsem vystudoval, protože jsem se nedostal na práva. Zpětně to však beru jako velice pozitivní krok, protože učení mne baví. Už v mládí jsem hodně pracoval s dětmi, třeba na táborech nebo na lyžařských kurzech.

Dominik Simon Narodil se v Litoměřicích v roce 1996. Po absolvování ZŠ Boženy Němcové studoval na litoměřickém gymnáziu. Na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudoval základy společenských věd pro střední školy. Na přírodovědecké fakultě pak ještě geografii pro střední školy. Mezi jeho zájmy patří čas strávený s rodinou nebo s kamarády, jízda na kole, káva a trávení času v přírodě.

Které předměty učíte a co vás na tom nejvíce baví?

Převážně učím zeměpis, ale také dějepis, informatiku a pracovní činnosti. Vystudovanou mám ještě občanskou výchovu. Na práci učitele mě baví pestrost, protože každý předmět je jiný a také každá třída a každý žák je jiný. To přináší stále nové situace, které je potřeba řešit. A právě toto dodává učitelování zábavu.

V hodinách používáte řadu různých pomůcek a vychytávek. Jak tyto věci pomáhají ve výuce?

Snažím se používat zejména modernější technologie. Mám totiž pocit, že když si žáci vezmou do ruky tablet a budou dělat téměř úplně stejnou práci jako na papíře, bude je to bavit víc, a tím pádem se i víc naučí. Například v zeměpisu hodně pracujeme s on-line mapami, aby žáci měli pocit, že si vlastně hrají. Snažím se, aby byli do výuky hodně zapojeni, protože tak je to víc baví.

Stát jako učitel před dětmi dnes není jednoduché, podle vašich žáků však autoritu máte, jak si ji zvládáte udržet?

Myslím, že mým prvním plusem, co se autority týče, je moje mládí, tedy to, že jsme si věkově blízcí. K dětem se také snažím být otevřený a budovat vzájemnou důvěru. Když děti vědí, že mohou důvěřovat mě, mohu i já důvěřovat jim. Snažím se být upřímný a spravedlivý, což pomáhá při řešení konfliktů. Autorita z toho pak vzejde sama.

V jakém stavu je podle vás české školství a co by se v něm mohlo změnit?

Každá věc, tedy i školství, má své plusy i minusy. Pozoruji, že do školství v poslední době přichází mnoho učitelů, kteří svou práci dělají rádi a perfektně. Věřím, že do budoucna se to bude vyvíjet správným směrem. Potřebujeme, aby žáci chodili do školy rádi a aby je to bavilo.

A co by se mohlo měnit? Byl bych rád, kdyby se mezi žáky a učiteli budovala vzájemná důvěra. Aby učitel nebyl jen autoritou, které se žáci bojí, ale aby to byl člověk, ke kterému mohou vzhlížet a který je bude inspirovat a motivovat.

Bude v příštích letech do školství zasahovat také umělá inteligence? Na co bude potřeba si dát pozor?

Umělá inteligence mezi námi je a bude mezi námi stále více. Buď se jí pokusíme vyhnout a nebudeme s ní pracovat, nebo, a to je ta lepší varianta, se s ní budeme učit pracovat. Umělá inteligence je pouze robot a děti je potřeba učit, jak její informace hodnotit, aby uměly používat kritické myšlení. Umělá inteligence nám může hodně pomoci, ale také nám může obrovsky uškodit. Proto je potřeba s s ní naučit dobře pracovat.

Co máte na pedagogice nejraději?

Prázdniny. (úsměv) Ale vážně, na práci s dětmi mám nejraději její pestrost. Každý den přicházejí nové situace, na které se nelze předem připravit, protože každé dítě může přijít s něčím jiným. A právě to mě velice baví.

Jak Zlatého Ámose vidí jeho žáci „Pan učitel je super, je pořád klidný a je s ním sranda,“ říká Tadeáš, kterému přizvukuje spolužačka Bára: „Je hodně veselý a ze všeho si umí udělat srandu. A když si i my z něho uděláme srandu, tak to pochopí.“ „Je skvělej, má hezkou plešku a je srandovní,“ vtipkuje Marcel. Vedle smyslu pro humor má nicméně oceněný Zlatý Ámos také autoritu. „Dokáže si udělat pořádek a mít respekt bez toho, že by musel řvát. Je veselý a všechno dokáže snést s klidem,“ popisuje Marcel, čeho si na svém učiteli váží. „Nejvíce se těšíme na to, když nám na tabletech nám dává zajímavá cvičení,“ doplňuje Barbora.

