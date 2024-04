Jiné trasy i čísla linek. Změny v MHD jsou nutné, říká šéfka dopravního podniku

Není těch změn během necelého půl roku nějak moc? Jaké jsou reakce cestujících?

Je nám jasné, že každá změna je přijímána s určitou nevolí. Chápu, že všechno nové cestující přijímají špatně, ale doba a technika jdou dopředu. Máme moderní vozy a je potřeba je využít. Nakoupili jsme parciální trolejbusy, které obslouží město i tam, kde není trakční trolejové vedení. V rámci tohoto nákupu k nějaké změně dopravní obslužnosti dojít muselo. Jenom pro představu, trolejbus teď obslouží jeden úsek a autobus pak další části, ale musí projet stejný úsek jako trolejbus. Nově ty části bez trolejového vedení, které obsluhovaly autobusy, obslouží parciální trolejbus. Automaticky stáhne sběrače a dojede na konečnou, kam jezdil autobus. Při cestě zpět zase automaticky sběrače natrolejuje a pokračuje dál na trakčním vedení . Pro nás to znamená nejen úsporu autobusů, ale i řidičů, kteří jsou „nedostatkovým zbožím“ napříč celou republikou.

Změny číslování v MHD 70 (Klíše – Skalka) místo 58



71 (Skalka – Vozovna DP) místo 21, 58, 17 a 27



72 (Předlice – S. Terasa) místo 61



73 (Koštov – Karla IV.) místo 3, 62



75 (Všebořice – Skalka) místo 5



76 (Všebořice – Žežická) nahrazuje linky číslo 56 a 55



77 (S. Terasa – Václavské nám.) nahrazuje linku číslo 7



78 (Všebořice – Václavské nám.) nahrazuje linku číslo 18



79 (Vozovna DP – Kojetice) místo 9



80 (Mírová – Karla IV.) místo 60



81 (Přestanov – Církvice) nahrazuje linky číslo 11, 17 a 27



82 (Církvice – Všebořice) nahrazuje linky číslo 12 a 11



83 (Vozovna DP – Olešnice) nahrazuje linky číslo 9, 3 a 13



84 (Všebořice – Dobětice) místo 54



85 (Strážky – Vaňov) místo 15



86 (Strážky – Všebořice) místo 16 Uvádíme pouze výběr změn, všechny novinky v ústecké MHD najdete ZDE.

Od května se změní trasy i čísla linek. Proč došlo ke změnám tras?

Zhruba rok a půl jsme sbírali data o vytíženosti jednotlivých linek. Na všechny jsme ve všedních dnech, ve špičkách nebo o víkendy nasazovali vozy, které jsou osazeny sčítacími rámy. Viděli jsme, kolik cestujících se kde přepravuje, a podle zjištěných dat nám vycházelo, že například ze sídliště v Krásném Březně cestující postupně přibývali. V centru pak došlo k výměně cestujících z a do jiných spojů s vyšší poptávkou směrem na Severní Terasu. Proto současná linka 56, která dosud jezdí do části Všebořice, bude nově spojovat sídliště Pod Vyhlídkou v Krásném Březně se Severní Terasou.

Kromě změn tras dojde i k přečíslování linek. Nebudou z toho lidé zmatení?

Přiznám, že i my jsme vedli velkou diskusi o přečíslování linek. Ale protože došlo ke spojení částí několika současných linek v jednu, vyhodnotili jsme, že je přečíslování nutné. Hledali jsme souvislou řadu 21 čísel, což odpovídá 21 linkám, jež nebude obsahovat číslo, které už nyní používáme. Takže jsme nemohli do čísla 60 použít nic. První souvislá řada, kterou jsme mohli použít, byla od čísla 70. V rámci integrované dopravy má každé město nějakou číselnou řadu. V Děčíně ji mají například od 200, v Teplicích zase od 100, aby bylo jasné, ve kterém městě konkrétní linka jezdí.

Nedojde změnou tras k prodloužení intervalů u jednotlivých spojů?

Určitě ne. Například z Všebořic nám jezdí trolejbus každých deset minut a do šesté hodiny ranní vozí jenom pár lidí. V tomto případě pojede méně často. Co se týká špičky, kdy jezdí děti do škol a lidé do práce, tam jsme intervaly zachovali. Při tvorbě jízdních řádů jsme také respektovali příjezdy vlaků. Deset minut před příjezdem a deset minut po příjezdu vlaku jsme navázali spoje, které do centra přijíždějí a také z něj odjíždějí.

Pro obyvatele města jsou změny v MHD poměrně zásadní. Měla veřejnost možnost se k záměru vyjádřit?

Laická veřejnost neměla, a abych se přiznala, nedovedu si dost dobře představit, jak by takové veřejné projednání mělo být koncipováno. Každý by samozřejmě upřednostnil svoji potřebu. My jsme dlouhodobě sbírali podněty od občanů a navrhovanou změnu dopravní obslužnosti jsme samozřejmě představovali i jednotlivým obvodům. Připomínky od obvodů i od občanů jsme se snažili zapracovat.

Posílíte od května, kdy dojde ke změnám, počty informátorů na zastávkách nebo ve vozech?

Už minulý týden jsme rozjeli kontaktní kampaň. V obchodních centrech nebo na náměstích města chodí hostesky, které podávají obyvatelům potřebné informace a nabízejí letáčky s popisem změn a plánem linek. Pomáhat cestujícím pak budou hlavně v centru města naši přepravní kontroloři.

Neobáváte se, že celkem zásadní změny v MHD během necelého půl roku odradí cestující a přesednou do aut?

Nebudu říkat, že ne. Ano, máme obavy. Po lednovém zavedení nástupu předními dveřmi došlo podle čísel, která máme k dispozici, k mírnému úbytku cestujících, ale v březnu se zase vrátili.

Jak po více než třech měsících zhodnotíte zavedení nástupu předními dveřmi? Byl to správný krok?

Za nás určitě ano. Nezaznamenali jsme například žádná velká zpoždění kvůli tomu, že lidé nastupují předními dveřmi. Nemáme ani žádné napadení řidiče nebo stížnosti na nevhodné chování cestujících ve voze, jako se to dělo v minulosti. Zvýšil se i výběr jízdného za první čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Řeknete o kolik?

Není to úplně zanedbatelná částka, na jízdném jsme za první tři měsíce letošního roku vybrali o 817 tisíc korun více než v roce předchozím.

Je přečíslování a změna tras poslední změnou v ústecké MHD?

Ještě ne. V rámci rekonstrukce Výstupní ulice v Krásném Březně bude vybudováno i trakční trolejové vedení. Následně pak dojde k výměně autobusů za trolejbusy. Ale tato změna se už našich cestujících nijak nedotkne a spíše dojde ke zlepšení komfortu cestování, kdy budou nasazena další kapacitní kloubová vozidla. Půjde o poslední změnu v rámci koncepce změny dopravní obslužnosti ve městě.

