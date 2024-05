Velké Březno

Závod o pohár hraběte Chotka

Start i cíl je na zámku ve Velkém Březně na Ústecku. Na zámku lze vozy obdivovat od 8 hodin, závod začíná v 10 hodin. Účastníci pojedou přes Těchlovice, Děčín a Malou Veleň až na zámek v Benešově nad Ploučnicí, kde budou jejich stroje k vidění od 11 do 13.30 hodin, a následně vyrazí zpět do Velkého Března přes Františkov nad Ploučnicí, Merboltice, Verneřice a Lovečkovice. Vyhlášení vítězů je v 16 hodin. Vstupné je zdarma.

Ústí nad Labem

Ústecký pivní jarmark

Více než dvacítka malých a rodinných pivovarů z celé České republiky, ale i zahraničí se představí na 12. ročníku Ústeckého pivního jarmarku, který se koná v sobotu 11. května od 10 do 22 hodin u obchodního centra Forum na Kostelním náměstí v Ústí nad Labem. O hudbu se postarají kapely Doubravanka, Ústecké Babini, Caribe, The Boom, Deep Purple revival a Děda Mládek Illegal Band. Děti pobaví Sváťovo dividlo, Divadlo v Pytli či flašinetář Honza z Ostrova. Vstupné se neplatí.

Pětipsy

Pětifest na zámku

Na 3. ročník rockového festivalu Pětifest můžete vyrazit v sobotu 11. května na zámek Pětipsy u Kadaně. Představí se hudební skupiny Fatbat, Carpatia Castle, Hi Jack, Michal Šindelář s kapelou či klášterecká základní umělecká škola. Pro děti je připraveno malování na obličej a tvořivé dílničky. Těšit se můžete i na ohnivou show či prohlídku zámku. Začíná se ve 12 hodin. Lístky stojí 220 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma. Po skončení akce je zajištěn odvoz autobusem do Kadaně zdarma.

Fláje

Prohlídka obory

Obora Fláje, která se nachází nedaleko obce Klíny na hřebeni Krušných hor, je až do neděle opět přístupná veřejnosti. Vstup bude umožněn v sobotu od 10 do 15 hodin brankami Zámecká, Šumenské údolí a Dlouhá Louka. V lokalitě, která je určena k chovu jelení zvěře, je nutné respektovat návštěvní řád. Pěší i cyklisté se mohou pohybovat jen po vyznačených trasách. Do obory platí přísný zákaz vstupu psů, zákaz kouření a rozdělávání ohňů. Prohlídka je zdarma. Obora Fláje byla založena Valdštejny v 18. století.

Most

Povídání o pejskovi a kočičce

Veselé příhody známých zvířecích postaviček, tak jak je vylíčil ve své knize slavný český spisovatel Karel Čapek, můžete se svými nejmenšími vidět v sobotu 11. května v Divadle rozmanitostí v Mostě. Od 10 hodin se odehraje maňáskové divadlo s názvem Povídání o pejskovi a kočičce, kteří spolu zažívají nejrůznější dobrodružství. Dozvíte se například, jak myli podlahu, jak sušili prádlo či jak pekli sváteční dort. K vidění však bude i pohádka O panence, která tence plakala. Vstupné stojí 120 korun.