Přemnožené nutrie ve Zlíně děsí místní lidi, jedna stáhla pod vodu psa

Nutrie říční Původním domovem nutrie je Jižní Amerika. V polovině dvacátých let minulého století byla vysazena v tehdejším Československu jako v první evropské zemi. Chov těchto kožešinových zvířat byl velmi populární v 60. letech 20. století. Ceněná byla kůže, ale také jejich maso, které je libové a lehce stravitelné. Od 70. let se začaly v přírodě objevovat nutrie uniklé ze zajetí a během posledních dvaceti let už vytvářejí v teplejších oblastech našeho území i polodivoké populace. Větší množství jedinců dokáže zcela spást pobřežní vegetaci a rozhrabáváním břehů a hrází přispívají k jejich erozi. Jsou hostiteli některých parazitů, které mohou napadat člověka. Zdroj: Dušan Trávníček, Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín