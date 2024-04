Vláda chce z ČR udělat ostrov pracujících důchodců, řekla ve Zlíně Schillerová

Čelní představitelé ANO se pustili do kritiky současné vlády především v souvislosti s chystanou důchodovou reformou. Šéf hnutí Andrej Babiš odmítl prodloužení věku odchodu do penze nad 65 let.

„Pokud se tato vláda nestydí připravit důchodce o peníze a prodloužit věk odchodu do důchodu za ostudných 300 miliard korun, což je částka, kterou deklarují, že ušetří za třicet let, tak ušetří směšných deset miliard ročně. A změnou formule připraví zaměstnance a důchodce o pět miliard,“ vypočítal Babiš. „Takže 15 miliard ročně je přesně suma, kterou jsme vybírali na EET,“ doplnil.

„Nasazuje se redukční dieta na budoucí seniory a vykopává příkop mezi mladou generací a seniory,“ řekl Karel Havlíček.

„Mají zájem udělat z České republiky ostrov pracujících důchodců uprostřed Evropy,“ nešetřila kritikou vlády místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Upozornila, že jednají v Baťově městě a Tomáš Baťa na rozdíl od vlády Petra Fialy kladl důraz na sociální, životní a zdravotní podmínky zaměstnanců.

Odmítněte migrační pakt, vyzývá ANO ministra

Stínová vláda se také vyhradila vůči evropskému migračnímu paktu a schválila takzvanou Zlínsku výzvu. V ní vyzývá ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS, aby při hlasování o migračním paktu na radě pro hospodářské a finanční věci, vyslovil s tímto dokumentem nesouhlas.

„Migrační pakt zavádí faktické kvóty pro migranty, čímž ohrožuje nejen Českou republiku, ale i Evropu z pohledu ekonomické stability, bezpečnosti i sociálního prostředí. Dává se potenciálním migrantům z blízkého východu nebo z Afriky zelená,“ zmínil bývalý vicepremiér za ANO Karel Havlíček.

Vláda přitom sdělila, že se zdrží hlasování. „Odmítáme alibismus této vlády, která chce nepřímo podpořit tento pakt tím, že místo odmítnutí se při hlasování pouze zdrží. Je to další důkaz toho, že tato vláda něco jiného říká občanům České republiky a zcela jinak se chová v rámci Evropské unie,“ sdělil.

Hnutí ANO podle něho sebralo v posledním měsíci více než dvacet tisíc podpisů pod petici, která migrační pakt odmítá.

Ukrajinský parlament schválil nový mobilizační zákon, který má podchytit všechny muže podléhající branné povinnosti, což by se mohlo týkat i Ukrajinců, kteří žijí mimo svoji vlast.

„Je tady polská iniciativa polská, která tvrdí, že Kyjevu pomůžou s vracením mužů v branném věku,“ předestřel Babiš. „Je to unikátní příležitost zeptat se prezidenta Zelenského, jestli nepotřebuje v tomto směru pomoct, nejde jen o munici, ale také o to, že Ukrajině chybí vojáci,“ apeloval šéf ANO na premiéra Petra Fialu z ODS.

Stínová vláda měla před polednem v plánu tiskovou konferenci v sídle hejtmanství. Následně zamířila na zlínskou radnici, kde se setká se starosty za ANO. Od 17 hodin má diskuzi s veřejností na Interhotelu Zlín.

„Ještě před tím zavedeme Andreje Babiše do krajské nemocnice, abychom mu ukázali, jaké přístroje se pořídily z dotačního titulu React, který fungoval za jeho vlády,“ nastínil zlínský hejtman Radim Holiš z ANO.

„Jde o standardní pracovní výjezd stínové vlády v rámci České republiky. Jsme jeden z posledních krajů, kam přijela. Zároveň zítra by tu měla být zahájena kampaň do eurovoleb,“ zmínil Holiš.