Karolinka hledá nového zubaře. Nabízí mu půl milionu, byt i vybavenou ordinaci

„Není to malá částka, ale nabídku inzerujeme na všech možných místech už nějaký čas a ani za těchto podmínek to pro stomatology asi není tolik zajímavé. Ozvali se mi zatím zájemci ze Slovenska, nic jistého však nemáme,“ konstatoval místostarosta Oldřich Škorňák. „Ale nabízíme toho více a věřím, že se najdou lékaři, kteří dají přednost malebné přírodě na Valašsku před velkým městem,“ dodal.

Na zubaře jsou v Karolince zvyklí dlouhé roky, stejně jako na praktického lékaře. Odchodem mladé lékařky přišlo o tuto péči přes 1 200 obyvatel, kteří jen stěží najdou náhradu v okolí. Mnozí musí jezdit až do Zlína nebo Frýdku-Místku.

Obec přitom nabízí zajímavé pracovní podmínky. Kromě zmíněné odměny také vybavenou a zrekonstruovanou zubní ordinaci, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nadstandardní plat, čtyřpokojový byt v centru města a možnost pronájmu nebo odkoupení ordinace. Karolinka navíc s poslední lékařkou uzavřela zaměstnaneckou smlouvu, takže za ni i sestru odváděla sociální a zdravotní pojištění. Financovat může rovněž další vzdělávání.

„V případě zaměstnání se lékař vlastně vůbec nemusí starat o chod ordinace. Všechno vyřizovala a řešila obec,“ upozornil Škorňák.

Dosavadní mladou lékařku, rodačku z nedaleké obce Hovězí, se podařilo získat už během studia. V posledním ročníku jí obec platila stipendium a studentka se zavázala ke tříleté pracovní smlouvě. Přestože obec předpokládala, že lékařka zůstane a smlouvu prodlouží, přijala několik měsíců před vypršením smlouvy nabídku ze Zlína.

Právě v krajském městě je přitom pokrytí stomatology velmi dobré. „Zlín a jeho okres je atraktivní, je to hezké město. Patříme ve srovnání se zbytkem republiky k těm, co jsou stomatologickými ordinacemi vybavení nejlépe. A když některý kolega končí, nemá problém najít náhradu, dokonce ani mezi absolventy, což jsou většinou mladí lidé, kteří odtud pocházejí nebo se sem přivdali či přiženili,“ podotkla vizovická zubařka a předsedkyně Oblastní stomatologické komory Zlín Vladimíra Kubíčková.

Podle dat České stomatologické komory připadá na jednoho zubaře ve Zlínském kraji 1 255 obyvatel. To je šesté nejnižší číslo mezi regiony včetně Prahy. I věk lékařů je pro budoucnost této péče příznivý, protože početně největší skupina je zde ve věku 23 až 39 let.

Některá místa ale mohou mít problém. Uzavřená ordinace v Karolince není osamocená. Kolegu hledají i v malé klinice v Uherském Hradišti nebo ve Vsetíně, kde je k dispozici vybavená a nově zrekonstruovaná ordinace.

„Už jsem tady měla dva zájemce, ale sešlo z toho. Teď se rozhoduje další lékařka, která by se měla stěhovat do Rožnova pod Radhoštěm. Ale také nevím, jak to dopadne. Mí klienti si zkoušejí shánět ve městě a okolí náhradu a přejít k jinému lékaři, ale šance je tady velmi malá,“ upozornila dlouholetá vsetínská stomatoložka Vlasta Johnová, která se starala o 1 300 klientů a na konci ledna odešla do důchodu.