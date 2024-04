Mohl by utéct nebo čin dokonat, obviněný z pokusu o vraždu je ve vazbě

Napadený útok přežil, skončil s bodnými zraněními v nemocnici. Soud ve středu vyhověl návrhu státního zástupce na vzetí obviněného do vazby.

Podle mluvčího uherskohradišťského soudu Michala Tománka soud shledal důvody vazby útěkové a předstižné. Znamená to, že existuje nebezpečí, že by obviněný mohl uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Zároveň má soud obavu, že by obviněný mohl trestnou činnost, pro kterou je stíhán, dokonat, případně by v trestné činnosti pokračoval.

„Po rozhodnutí soudu byl obviněný eskortován do příslušné vazební věznice, v našem případě je to do Brna,“ řekl Tománek.

Policie už dříve uvedla, že násilný trestný čin se stal mezi členy rodiny. Podle zdroje portálu iDNES.cz je zraněný muž strýcem útočníka. Později ho v domě, který obýval, našli vážně zraněného rodinní příslušníci.

Útočník z místa konfliktu utekl. Policisté z Moravskoslezského kraje ho však po necelých padesáti minutách od oznámení případu dopadli v Ostravě.