Fiakristům má v centru Prahy nadobro odzvonit. Bude z koní chutný salám?

Provozovatelé však mají platnou nájemní smlouvu, a tak na náměstí i nadále zůstávají. Diskuse o vhodnosti provozování koňských spřežení v centru Prahy živí nejen na sociálních sítích i někteří politici.

„Vzhledem k nedávné medializaci bychom vás chtěli informovat o našich plánech na čtvrtečním zasedání zastupitelstva hlavního města, kde naši zástupci vystoupí s žádostí o zařazení tématu kočárů v centru Prahy do programu jednání. Postupujeme v souladu s doporučením, které dal zastupitelům už loni petiční výbor Poslanecké sněmovny,“ říká pro deník Metro předseda Cechu fiakristů a povozníků Čech a Moravy Josef Kočovský.

Trpí koně ze Staroměstského náměstí? Proč si někteří lidé myslí, že ano? Lze nějak prokázat, že se mají dobře?

Koně stoprocentně netrpí, je možné vše doložit lékařskými zprávami či jinými posudky z řad odborníků. Lidé si myslí, že koně stojí za každých podmínek několik hodin denně na Staroměstském náměstí, to tak ale není, fiakry musí dodržovat pravidla, aby bylo o koně dobře postaráno a v žádném případě nestrádali. Koně mají na Staroměstském náměstí neustálý přísun vody, jsou okováni vzhledem k tvrdému povrchu plus mají jako bonus na podkovách gumu, která není v rámci nutných parametrů třeba, ale my jsme ji dodali kvůli většímu komfortu pro koně. Taktéž se koně střídají.

Z koně se na internetu stal mučedník a celebrita v jednom. Povede jeho podklouznutí ke konci fiakrů v Praze?

Po kolika hodinách?

Po šesti. Jezdí se od dubna do prosince a pravidelně se střídají i jednotliví koně v sezoně, nevyjíždí se za nepříznivých podmínek a kočár je odlehčený, aby byl co nejmenší zátěží pro koně. Veškeré parametry stanovené v rámci koňského provozu jsou dodržovány a pravidelně kontrolovány příslušnými orgány, tudíž není možné, že by se koně dostali do stadia koní týraných. Sami chovatelé, kteří mají dále v chovu několik jiných koní, by toto v životě nedopustili. Za dobu provozu fiakristické činnosti, od roku 1992 po současnost, nedošlo k jedinému případu týraného koně.

Kdo podle vás aktuální debatu o legitimitě provozování koňských spřežení v centru Prahy nejvíce rozdmýchává?

Aktuální debatu nejvíce rozdmýchávají politici a názoroví oponenti z jiných orgánů a institucí, kteří si toto téma převzali bez jakýchkoli hloubkových znalostí problematiky koní či koňských povozů. Rozdmýchávají přitom zcela tendenční téma společně s aktivisty z různých iniciativ. Nezajímají se však o hloubku tohoto tématu ani se nepřiklánějí k jakékoli diskusi. Vše je z jejich strany opravdu velice neobjektivní.

Ale je pravda, že fiakristé porušují na Staroměstském náměstí v tuto chvíli zákon, že? (Více box níže) To nepopřete.

Neporušují žádná pravidla spojená s koňskými povozy a souvisejícími danými vyhláškami.

Krakovské drožky. Bílé fiakry na hlavním náměstí v Krakově.

Povězte nám něco málo o tradici fiakrů v ulicích metropole. Vozí se v nich pouze turisté? Proč je hloupost je rušit?

Lidé, nejen turisté, se mohou díky kočárovému provozu dostat do kontaktu se zvířetem a získat tím povědomí o jeho využití, vzhledu a podobně. Koně jsou již tradičně součástí hlavního města Prahy, v případě starokladrubských běloušů jde navíc o národní kulturní památku rovněž uvedenou v roce 2019 na seznam dědictví UNESCO. Jsou tedy světově uznáni. Navíc jsou starokladrubští bělouši šlechtěni pro tuto činnost, tudíž pokud se bude společnost zasazovat o zákaz povozů, může dojít k vyhynutí tohoto vzácného plemene. Je hloupost rušit kočárový provoz v centru Prahy, který není jasně podložen žádnými pádnými argumenty.

Jakou životnost mají zvířata, která při své pracovní činnosti používáte?

Koně, které využíváme v rámci kočárového provozu, se dožívají zhruba pětadvaceti třiceti let jako standardní koně. Jejich výše popsaná činnost tedy nijak neovlivňuje, či nezkracuje jejich životnost, ba naopak. Koně vyřazení z kočárového provozu jsou odolnější a fyzicky zdatnější v následném využití, například jsou využíváni v rámci výuky jízdy na koni například na zemědělských školách.