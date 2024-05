Nesympatický Sympatizant? Čtyřnásobná porce opotřebovaného Downeyho baví i překvapuje

Seriál Sympatizant (The Sympathizer) adaptuje stejnojmennou knihu od Viet Thanh Nguyena, který za toto dílo v roce 2016 vyhrál Pulitzerovu cenu za nejlepší dílo v kategorii fikce. Kniha v sobě, podobně jako seriálová adaptace, míchá několik žánrů. Od toho špionážního přes temnou komedii až po pohled na život imigrantů v cizím státě. V hlavní roli dvojitého (možná spíše trojitého) agenta známého pouze jako Kapitán se představuje Hoa Xuande (možná ho znáte ze seriálu Kovboj Bebop) a jeho americkou spojku s mnoha tvářemi pokaždé jinak namaskovaného herce Robert Downey Jr.

Hoa Xuande je coby Kapitán dokonale uvěřitelný. Budete mu fandit? Někdy ano, někdy zase ne.

Právě on je svým karikaturním ztvárněním celkem čtyř různých postav v seriálu jakousi třešničkou na dortu. Naštěstí není jediným lákadlem a nemusí táhnout káru příběhu sám. Sympatizant nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Olověná vietnamská vesta

Nic si nenalhávejme. Hollywood mnoho desítek let naprosto kašle na to, zda v nějakém ze svých děl plnohodnotně obsadí vietnamské herce. Ti nemají v amerických filmech ani vlastní večerky. Maximálně hrají vedlejší role ve filmech, které se věnují právě válce. Příkladem budiž klasiky jako je Olověná vesta, Četa, Lovec jelenů, Apokalypsa, případně si připomeňme flashbacky z prvního Ramba. Špionážní minisérie Sympatizant se ale, tak jako zmiňovaná díla, nezaměřuje na to, jak se konflikt podepsal na Američanech. Jde na to podvratně a tak nějak z druhé strany.

Děj se tedy, jak už bylo řečeno, točí kolem Kapitána – dvojitého agenta, který slouží jak rozvědce komunistického Severního Vietnamu, tak tajné službě donedávna patřící jihovietnamskému režimu. Respektive jejímu generálovi, kterému se rovněž podařilo emigrovat do USA.

Vyžilý Downey exceluje i jako agent CIA.

Kámoši z jihu i severu

Po pádu Saigonu na jaře roku 1975 prchá hlavní hrdina do USA, kde následně žije v komunitě dalších exulantů. Zde kvůli své neobvyklé roli plní zároveň několik mnohdy protichůdných a často také morálně pochybných úkolů. O tom, že zde naváže milostný vztah, nemluvě. Amerika jej, dle jeho slov fascinuje, ale i odpuzuje. Problém je ale v tom, že ten druhý pocit má občas dotyčný i ze své vlastní rodné země.

David Duchovny hraje herce Ryana Glenna, který během natáčení nikdy nevypadává z role.

Vyžilý Downey

Za kvalitami úspěšného seriálu stojí především režisér Park Chan-wook. Tenhle jihokorejský filmař je v tuzemsku znám především díky v současnosti již kultovnímu Old Boyovi (2003). Režisér od první až do poslední vteřiny stopáže seriálu pracuje v nejednoznačném módu. Žádné straně proto nejspíš fandit nebudete, respektive to není záměrem. Dalším již zmiňovaným kladem, díky kterému má relativně nenápadný retro seriál také dostatek komerční pozornosti, je účast Roberta Downeyho Jr. Ten ve stylu Eddieho Murphyho v Zamilovaném profesorovi hraje v seroši hned čtyři různé postavy, které si díky šikovné práci trikařů dokonce nejednou posedí společně u jednoho stolu.

Kapitán se jako neochotný konzultant hollywoodského filmu pohybuje mezi egoisty a osobnostmi stále chaotičtější produkce. Režiséra Nika Damianose hraje opět Robert Downey Jr.

Konkrétně jde o vyžilého, otrlého a po všech stránkách nesentimentálního zástupce CIA Claudea, podivínského plešatého profesora Hammera, slizkého kongresmana Neda Godwina a mého vůbec nejoblíbenějšího člena „týmu“- namyšleného režiséra Nika Damianose, jehož postava, jak se ukazuje ve čtvrté epizodě s názvem Chceme dobré repliky, odkazuje na reálného filmového velikána Francise Forda Coppolu.

Sandra Oh hraje Kapitánovu milenku.

Jasně, práce maskérek ve všech čtyřech případech hraničí s parodií. Herecky ale dělá Downey radost sobě i divákům. A co je nejlepší, nezřídka si pro sebe krade nejlepší scény pro sebe, takže vás jeho přítomnost v záběru pokaždé donutí dávat pozor. Třeba když jako agent CIA Claude spořádá vařené vejce poté, co se tím samým kusem pokrmu zadáví jeho vězeň.

Konce bývají těžké, že?

Již pozítří Kapitán uzavře na obrazovkách platformy max svůj příběh. Vrátí se do Vietnamu, kde bude, respektive je, nucen vyprávět svůj příběh... a čelit rozhodnutím, která učinil. Pro mě osobně je Sympatizant důkazem toho, že i takhle precizně vypiplané a o skutečné události opírající se retro, v němž si tvůrci manýristicky vyprávějí děj tak, jak zrovna chtějí, může dobře posloužit i jako oddychovka. I když, opět záleží na tom, jak moc otrlí diváci vlastně jste.