Digitální gilotina. Hnutí volá po odpovědnosti za postoje a názory influencerů ve veřejném prostoru

Co ale vlastně Met Gala je? Jde o prestižní událost v oblasti módy, která se koná každoročně v Metropolitním muzeu umění v New Yorku. Slouží zároveň jako fundraisová akce pro totéž muzeum.

Celá událost je známá především díky extravagantním módním přehlídkám. Jde o jednu z nejvýznamnějších oslav roku v oblasti módy. Doposud akce sklízela každoročně obrovský úspěch, letošní ročník ale zamíchal kartami i slávou některých známých osobností.

Příběh o bohatém hraběti

Letošní ročník se inspiroval povídkou Garden of Time z roku 1962 od britského spisovatele Jamese Grahama Ballarda. Příběh vypráví o bohatém hraběti a jeho manželce, kteří žijí v obří vile s nádhernou zahradou plnou květin. Oproti ostatnímu světu se jedná o kus ráje. Ten ale ohrožuje blížící se dav naštvaných lidí, které pár dokáže pouze zpomalit utrhnutím speciální květiny v jejich zahradě. Ta jim ale nakonec dojde. Jde o příběh o vztahu člověka s přírodou, ubíhajícím čase a nakonec i o pádu aristokracie. Příběh mimo jiné vykresluje opulentní a extravagantní životě společenské elity, která z pohodlí luxusních domovů sleduje obyčejné lidi, jak se navzájem zabíjí pro jejich zábavu, mezitím co se v zemi odehrávají protesty, které se setkávají s násilím ze strany policie.

Lana Del Rey přišla v zahaleném looku s čelenkou s parohy.

Výzva k nesledování?

Právě toto téma a jeho překvapivá podoba k dnešnímu světu a postavení celebrit a influencerů ve společnosti rozbouřily dění nejen ve světě celebrit, ale i na sociálních sítích. Podle psycholožky on-line poradny Mojra.cz Kateřiny Slavíčkové v návaznosti na to vzniklo hnutí Celebrity Blockout. „To volá po odpovědnosti za postoje a názory prezentované influencery ve veřejném prostoru. Vyzývá také k hromadnému nesledování influencerů, kteří se k probíhajícím nepokojům ve světě nevyjadřují. Pozorujeme také jistý apel věnovat veřejně dostatečnou pozornost odborným zdrojům a ověřeným informacím. Výzkumy vlivu sociálních sítí na duševní zdraví jsou stále v počátcích, nicméně je velmi důležité se jim věnovat a diskuse na toto téma dále veřejně otevírat,“ komentuje situaci Slavíčková.

Slova jako Marie Antoinetta

Kauza ohledně Met Gala začala mimo jiné tím, že americká modelka Hayle Baylee zveřejnila na svých sociálních sítích video, kde je převlečená tematicky na Met Gala jako Marie Antoinetta. K videu pasoval titulek v překladu Ať jedí koláče. Tato kontroverzní slova pravděpodobně Antoinetta opravdu pronesla, a to v 18. století jako reakci na situaci, kdy rolníci neměli dostatek potravy včetně chleba, s čímž nesouzněla. Videem a hláškou tak modelka vyvolala hlubší úvahy nad postavením celebrit a influencerů ve společnosti.

Stejná planeta, jiné světy

Od tohoto momentu se na sociálních sítích začalo objevovat mnoho videí a příspěvků, které dávají do kontrastu životní styl slavných a bohatých s reálnými problémy světa, například se současnou situací v Gaze.

Uživatelé vytvářejí obsah se slovy „Stejná planeta, rozdílné světy“, který vyjadřuje diametrální rozdíl mezi životem celebrit a obyčejných lidí, který byl zase o něco více vidět na letošním ročníku. Příspěvky vzniklé na tento motiv se začaly mezi sledujícími na sociálních sítích velmi rychle šířit a okamžitě se staly populárními. Podle Davida Duce z agentury ShortPro Met Gala společnosti jednoznačně ukázalo, jak moc se prostřednictvím sociálních sítí mění vnímání moci, slávy a hodnot. „Digitální éra nám dává možnost vyjádřit své názory a formovat veřejné mínění jako nikdy předtím,“ říká Duc. Nový trend se postupně projevil masovým blokováním celebrit a velkých značek, které jsou vnímány jako součást konzumního stylu života.

Veřejnost chce změnu

Podle Slavíčkové pobouření, které způsobilo letošní Met Gala, může signalizovat rostoucí touhu veřejnosti po změně. „Zdá se, že vzhledem k nepokojům, které se dějí ve světě, společnost začíná hledat větší smysl v tom, co konzumuje a koho na sociálních sítí podporuje. S tím souvisí objevující se očekávání veřejnosti, že by influenceři a celebrity, co vystupují veřejně, měli mít skutečný přínos pro společnost a měli by komunikovat témata, která jsou významná,“ dodává Slavíčková.

Defluenceři radí

Jeden z výrazných výsledků je například pokles sledovanosti některých slavných osobností. Například Kim Kardashian zaznamenala ztrátu tří milionů sledujících. „Podle uživatelů na sociálních sítích jsme dosáhli bodu, kdy celebritní kruhy připomínají aristokracii, která se oddělila od obyčejných lidí a ztratila kontakt se skutečným světem. Veřejnost ze dne na den přestala obdivovat celebrity a nadměrný luxus, jenž je na akci Met Gala často předváděn,“ říká Duc.

Tento příběh ukazuje nejen sílu sociálních sítí a hlasu veřejnosti, ale také přináší nový pojem – takzvanou digitální gilotinu. „Jedná se o digitální revoluci, která ovlivňuje, jak vnímáme moc, slávu a hodnoty v digitálním věku. Met Gala 2024 tak nebylo pouze módní přehlídkou, ale také jiskrou pro rostoucí sociální povědomí a touhu po rovnosti a autenticitě. Tuto touhu již lidé pociťovali nějakou dobu a předchůdcem celé situace byl takzvaný defluencing, kdy defluenceři radí lidem, jaké produkty nekupovat,“ dodává Duc.