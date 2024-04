20 % lidí kupuje rostlinné alternativy živočišných produktů alespoň jednou týdně. Nejčastěji je konzumují na svačinu nebo k snídani, a to hlavně generace Z

Pro generaci Z je důležitá chuť, pro starší zdravotní benefity

26,9 % respondentů ve věku 18 až 26 let konzumuje rostlinné produkty dokonce více než jednou týdně. Tato věková skupina tak činí hlavně kvůli chuti (43 %), benefitům pro zdraví (39,2 %) a pozitivnímu vlivu na planetu (38 %), s přibývajícím věkem ale začíná převládat zdravotní hledisko – ve věku 54 až 65 let je to hlavním důvodem ke konzumaci rostlinných alternativ pro téměř polovinu respondentů průzkumu (49,5 %).

Příležitostem, při kterých spotřebitelé konzumují nápoje na rostlinné bázi, vévodí dva denní momenty – svačina (49,8 %) a snídaně (39,5 %). Nejčastěji respondenti rostlinné nápoje využívají při vaření nebo pečení (39,1 %), generace Z si je ale také často přidává do kávy (34,2 %) nebo je pije jen samotné (32,9 %).

Snídej podle chuti

Hana Ďurajková, brand manažerka značky Alpro, potvrzuje výsledky průzkumu: „Když zvažujeme, jaké produktové novinky našim zákazníkům přineseme, je pro nás klíčová jejich chuť, protože právě ta je základním předpokladem pro úspěch v kategorii rostlinných alternativ. Dále se zaměřujeme na snídani jako na klíčový moment dne, který je důležitý pro jeho zdravý a vyvážený začátek.“

Značka Alpro nedávno navázala spolupráci s populárním zpěvákem a sportovcem Benem Cristovao a společně se věnují edukaci o zdravém životním stylu. Ben Cristovao, který je už řadu let veganem, k tomu dodává: „Rád bych inspiroval co nejvíce lidí k tomu, aby přemýšleli, co jedí. Jsem vegan – nedělá mi ale žádný problém dělat aktivně náročnej bojovej sport a i na koncertech nechávám spoustu energie. Budu rád, pokud si na mě při snídani lidi vzpomenou. To, co si vyberou k prvnímu jídlu dne, ovlivňuje jejich energii, zdraví i planetu.“

O průzkumu

Třetí ročník průzkumu, který společnost Danone organizuje ve střední a východní Evropě, se uskutečnil na začátku března 2024 mezi 1000 respondenty v České republice. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos. Společnost Danone se zavázala k udržitelně vyvážené výživě a je leaderem hnutí za flexitariánskou stravu.

O společnosti

Danone je přední světová potravinářská společnost působící ve třech oblastech zaměřených na zdraví: čerstvé mléčné a rostlinné výrobky, balené vody a speciální výživa pro děti i dospělé. V současnosti vlastní nejrozsáhlejší sbírku fermentačních bakterií na světě a jejím dlouholetým posláním je přinášet zdraví co největšímu počtu lidí prostřednictvím potravin.

Cílem Danone je inspirovat lidi ke zdravějšímu a udržitelnějšímu stravování a dodržování pitného režimu. Zároveň se zavázala dosáhnout měřitelných nutričních, sociálních a společenských vlivů a dosahovat pozitivního vlivu na životní prostředí. Společnost Danone postavila svoji strategii na obnovení růstu, konkurenceschopnosti a vytváření hodnot z dlouhodobého hlediska. Do roku 2025 se chce stát jednou z prvních nadnárodních společností, které získaly certifikaci B Corp™.

S více než 100 000 zaměstnanci po celém světě a prodanými produkty na více než 120 trzích společnost vygenerovala v roce 2021 tržby ve výšce 24,2 miliardy EUR. V současnosti portfolio Danone zahrnuje přední mezinárodní značky (Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, atd.). Na českém a slovenském trhu nabízí značky mléčných a rostlinných produktů jako např. Activia, Actimel, Danette, Kostici a Fantasia, Alpro, ale i výrobky dětské výživy Nutrilon a Hami a přípravky klinické výživy spojené se značkou Nutricia – Nutridrink, Forticare, Cubitan, Nutrison, Neocate a další.

Danone je součástí evropské akciové burzy Euronext Paris a zároveň je součástí amerického finančního trhu OTCQX prostrednictvím programu ADR (American Depositary Receipt). Je součástí akcií předních indexů udržitelnosti včetně indexů spravovaných společnostmi Vigeo Eiris a Sustainalytics a také Ethibel Sustainability index, indexu MSCI ESG, série indexů FTSE4Good, indexu genderové rovnosti Bloomberg a indexu přístupu k výživě.

www.danone.com

ČTK Connect vydává ke zprávě obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.