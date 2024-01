Amundi investiční výhledy 2024: Trhy šlápnou na brzdu, stále však nabízí zajímavé investiční příležitosti

Ekonomický růst se v roce 2024 zpomalí. Vývoj na finančních trzích již nemusí být tak pozitivní jako v minulém roce. Trhy ale zůstávají optimistické, když do svých očekávání již zacenily oslabující inflaci a rychle klesající úrokové sazby.

Geopolitické napětí na Ukrajině, v oblasti Blízkého východu a obtížné vztahy s Čínou mohou významně ovlivnit globální trhy. Přesto se neočekává, že by tyto události v letošním roce mohly dále eskalovat.

Rok 2024 bude o diverzifikaci. Správnými ingrediencemi by mohly být akcie i dluhopisy. Dařit by se mohlo také investicím spojeným s aktuálními megatrendy, jako je transformace v energetice či umělá inteligence.

Investiční společnost Amundi očekává v letošním roce pomalejší růst české i světové ekonomiky, k oživení by mohlo dojít spíše až ke konci roku. Slabší globální ekonomické vyhlídky jsou odrazem zpomalení na vyspělých trzích, které stále čelí vyšší, i když zpomalující, inflaci. Ta je tlumená zvýšenými úrokovými sazbami, což omezuje poptávku domácností. Očekává se, že růst světového HDP dosáhne letos 2,4 %, zatímco tempo růstu české ekonomiky se bude pohybovat jen kolem 1 %.

„Prudký růst na konci roku 2023 částečně vyčerpal potenciál, který jsme původně viděli až v roce 2024. Proto se domníváme, že ten letošní rok nebude tak silný, ale přesto by mohl investorům přinést kladná reálná zhodnocení. Úrokové sazby zůstávají vysoké, což poskytuje stabilní základ pro investice. Klíčové bude, jak rychle budou centrální banky snižovat úrokové sazby a jakým geopolitickým událostem budeme v letošním roce čelit,“ komentuje výhledy Petr Zajíc, senior portfolio manažer Amundi.

Ekonomické výhledy:

Česká ekonomika se aktuálně pohybuje pod svým potenciálem, brzdí ji zejména oslabení německé ekonomiky a slabší poptávka domácností z důvodu vysokých cen. To se však pozitivně podepsalo na poklesu inflace. „Očekáváme, že se inflace na začátku roku výrazně sníží a vrátí se k horní hranici tolerančního pásma centrální banky, během roku by mohla dále klesnout a přiblížit se k 2% inflačnímu cíli. Postupné snižování úrokových sazeb započaté v prosinci může pokračovat, avšak nadále čelíme inflačním tlakům v podobě růstu mezd a regulované složky cen energií, což může přispívat k setrvačnosti inflace,“ komentuje s opatrností Tomáš Holub, člen Bankovní rady ČNB.

Pomalejší ekonomický růst Amundi očekává také ve světě, včetně možné mírné recese v USA. Slabšímu růstu budou čelit také země eurozóny, kde se kromě přísnější měnové politiky ECB začínají projevovat restriktivnější fiskální politiky jednotlivých států.

Podobný vývoj je očekáván také v Číně, kde ekonomika zpomaluje již od minulého roku. Čína nadále čelí utlumené domácí poptávce a dlouhodobým problémům v realitním sektoru. Opakem je Indie, která vystupuje jako nová ekonomická velmoc se skvělými vyhlídkami, silnou domácí poptávkou a značnými investicemi do infrastruktury a digitalizace. Mírně pozitivní zůstává také růst Japonska.

Investiční výhledy 2024:

Rok 2024 by mohl především přát diverzifikovaným portfoliím založených na vícero aktivech, včetně akcií a dluhopisů. Právě s výhledem na další snižování úrokových sazeb by ceny dluhopisů mohly pokračovat v růstu. S ohledem na výše zmíněné výrazné růsty na konci roku 2023, je ale velmi důležité načasování takovéto investice.

Dobrou volbou by mohly být také akcie, kde bude důležitý kvalitní a flexibilní výběr. Preferujeme především defenzivní přistup a zaměřujeme se na akcie s nižší valuací, nízkou volatilitou a stále solidními zisky. Očekávané oživení ekonomiky v závěru roku 2024 by pak mohlo být zajímavé pro cyklické tituly například v sektoru průmyslu. U akcií je potřeba stále věnovat pozornost tématům a oblastem, které jsou v souladu s aktuálními megatrendy, jako je energetická transformace, MedTech, umělá inteligence či digitální ekonomika. Klesající úrokové sazby vytváří také příznivější prostředí pro menší nebo střední společnosti.

„Sledování megatrendů je pro investory klíčové pro přizpůsobení portfolia dlouhodobým příležitostem. Jde například o trend nedostatku vody či stárnutí populace. Identifikace a reakce na tyto trendy by mohly vytvářet hodnotu v portfoliu a chránit ji před případnými riziky a výkyvy na trhu,“ říká Vafa Ahmadi, šéf tematických fondů v CPR AM.

K tradiční diverzifikaci mohou dále přispívat nemovitosti a alternativní aktiva (například hedgeové fondy). Zlato může nabídnout zajištění před geopolitickými riziky a některé komodity pak v boji proti inflaci.

