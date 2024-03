Bečovské serpentiny na Plzeň neprojedete, komunikace I/20 je uzavřena až po Krásné údolí

Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD Karlovarského kraje: „Uzavírka by měla trvat přesně 18 týdnů. 17 týdnů trvá ta samotná stavba, která začíná po Velikonocích 2. dubna. Ten týden před tím je vlastně uzavírka ještě, řekněme na našich bedrech s ohledem na to, že nebylo provedeno kácení, a to kácení těch stromů, které se nalézají v blízkosti nebo v těsné blízkosti té komunikace a za provozu to nešlo dělat.“

Po Velikonocích tady začnou samotné práce na narovnávání zatáček v úseku dlouhém asi 1200 metrů. Až po bývalý motorest Hubertus.

Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD Karlovarského kraje: „Jedná se o takzvané narovnání serpentin, kdy vlastně na straně toho srázu uděláme novou zárubní zeď, na straně do těch skal se budeme částečně zařezávat a dělat nové opěrné stěny. Cena stavby je zhruba 113 milionů korun bez DPH s tím, že zhotovitel je sdružení Eurovia Berger.“

Sedmnáct týdnů dlouhá uzávěra hlavního tahu z Plzně na Karlovy Vary měla být původně mnohem delší.

Jan Rýdl, mluvčí ŘSD ČR: „My jsme totiž nesoutěžili pouze ve výběrovém řízení na nejlevnější, nejekonomičtější cenu, ale zároveň, na to byl velký důraz právě vzhledem, řekněme k dopravnímu zásahu tady té stavby a k té dopravní komplikaci na délce té stavby jako takové. To znamená, že původní předpoklad byl až násobně delší a během toho výběrového řízení tak, jak ty stavební firmy skutečně velmi stojí o státní zakázky, tak nabízely krátký harmonogram. To znamená, tady skutečně těch 18 týdnů, respektive 17 plus ten týden té přípravy, je výsledkem právě tlaku na stavební scéně a zájem o tu státní zakázku.“

Pro řidiče znamená uzavírka značné komplikace a složité objíždění.

Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD Karlovarského kraje: „Od Karlových Varů v lokalitě Vodná a nebo obci Vodná směr Bochov a vlastně pak dále z Bochova na Toužim.“