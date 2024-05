Bitget představuje propagační akci Trade to Mine a vrací obchodníkům všechny poplatky

Rozdělování odměn bude vycházet z objemu spotových transakcí v párech BTC/USDT a ETH/USDT provedených za předchozí den. Pro větší zvýhodnění nových uživatelů jsou z tohoto programu vyloučeny transakce API, podúčty, institucionální uživatelé a účty tvůrců trhu.

Celkový fond odměn je přímo úměrný celkovým manipulačním poplatkům vybraným ze způsobilých transakcí BTC/USDT a ETH/USDT, což zajišťuje spravedlivé rozdělení odměn mezi účastníky. Uživatelé mohou očekávat odměnu vypočítanou na základě údajů z předchozího dne, které budou aktualizovány denně ve 20:30 UTC.

Uživatelé mohou odměnu získat, pokud se zapojí do kampaně. Každý účastník může získat maximálně 500 BGB denně. Všechny nevyzvednuté odměny budou do tří dnů po skončení akce automaticky rozděleny mezi spotové účty uživatelů.

Další informace o tom, jak se zúčastnit, naleznete na adrese - https://www.bitget.com/events/trade-mining

Není to poprvé, co společnost Bitget vrací peníze své komunitě. V reakci na nedávné milníky bitcoinu a etherea a významné události, jako například půlení bitcoinu nebo upgrade etherea Dencun, zavedl Bitget nulové poplatky za transakce BTC a ETH. Díky této strategické kampani je obchodování s kryptoměnami pro uživatele Bitgetu dostupnější a cenově přijatelnější. Odstraněním nákladů na obchodování chce Bitget nalákat další uživatele a usnadnit vstup nových obchodníků a investorů do světa kryptoměn.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget byla založena v roce 2018 a je přední světovou kryptoměnovou burzou a společnost Webu3. Cílem burzy Bitget, která obsluhuje přes 25 milionů uživatelů ve více než 100 zemích a regionech, je pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodním řešením. Bitget Wallet , dříve známá jako BitKeep, je špičková víceřetězcová kryptopeněženka, která nabízí řadu komplexních řešení a funkcí Webu3, jako je funkce peněženky, swapu, tržiště NFT, prohlížeče DApp a další. Bitget inspiruje jednotlivce k používání kryptoměn prostřednictvím spolupráce s důvěryhodnými partnery, včetně legendárního argentinského fotbalisty Lionela Messiho nebo společnosti PGL, oficiálního pořadatele akcí v oblasti e-sportu.

S dotazy médií se můžete obracet na adresu media@bitget.com

PROTEXT