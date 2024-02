BNP Paribas Cardif Pojišťovna opět boduje v soutěži Finparáda

BNP Paribas Cardif Pojišťovna navazuje na úspěchy z předchozích ročníků soutěže Finparáda.cz – Finanční produkt roku. V nejnovějším žebříčku za rok 2023 zvítězila v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr s produktem Pojištění schopnosti splácet půjčku, který poskytuje klientům MONETA Money Bank, druhá příčka pak připadla Pojištění schopnosti splácet půjčku Air Bank.

V kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr obsadila druhé místo s produktem Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr Air Bank a třetí místo s produktem Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr MONETA Money Bank.

BNP Paribas Cardif Pojišťovně se tak v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr podařilo obhájit první a druhou příčku z let 2019, 2020, 2021 a 2022. „Výsledky nové aktualizace žebříčku Finparády nám udělaly obrovskou radost. Je nám velkou ctí se po roce opět umístit na prvních příčkách. Ocenění je pro nás potvrzením úspěšnosti naší neustálé snahy poskytovat inovativní a kvalitní finanční produkty a je skvělou odměnou za naše úsilí o vylepšování služeb,“ uvedl Zdeněk Jaroš, generální ředitel a předseda představenstva BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Hodnotitelem Finančního produktu roku a Ceny Finparády je analytická společnost Scott & Rose, spol. s r. o., provozovatel finančního portálu Finparáda.cz.

O BNP Paribas Cardif Pojišťovně

BNP Paribas Cardif Pojišťovna vstoupila na český trh v roce 1996 jako první pojišťovna specializovaná na pojištění schopnosti splácet finanční závazky v oblasti bankopojištění. Již 28 let poskytuje produkty a služby, které klientům zajistí pocit bezpečí a jistoty v neočekávaných a těžkých životních situacích. Kromě již zmíněného pojištění schopnosti splácet finanční závazek nabízí například pojištění internetových rizik, platebních prostředků a osobních věcí, pravidelných výdajů, prodloužené záruky, nahodilého poškození a krádeže, domácnosti či úrazové pojištění. Patří do renomované finanční skupiny BNP Paribas, jejíž součástí je i BNP Paribas Cardif, 100 % vlastník BNP Paribas Cardif Pojišťovny. V soutěži Finparáda – Finanční produkt roku 2023 obsadila první 2 místa v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr a 2. a 3. místo v kategorii Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. V této soutěži tak v kategorii Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr obhájila přední příčku z let 2022, 2021, 2020 a 2019. V roce 2023 se BNP Paribas Cardif Pojišťovna umístila na 3. místě v soutěži Mastercard Banka roku, a to v kategorii Zodpovědná pojišťovna. Více na www.cardif.cz.