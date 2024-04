Bybit rozzáří Dubaj exkluzivními akcemi a komplexními panelovými diskuzemi na veletrzích Blockchain Life a Token2049: Formování budoucnosti blockchainu

Vedoucí tým společnosti Bybit se aktivně zapojí do podnětných panelových diskusí, které se budou věnovat široké škále převratných témat, včetně vyvíjející se role kryptoměnových burz, transformační síly blockchainu pro dobro společnosti a dalších zajímavých témat. Zde je stručný přehled programu týmu Bybit:

• Formování vyvíjející se role kryptoměnových burz: Bybit CEO (generální ředitel společnosti Bybit) Ben Zhou se 15. dubna zapojí do dynamického dialogu o úloze kryptoměnových burz při rozvoji trhu s deriváty.

• Posilování společenského dopadu: Bybit COO (provozní ředitelka společnosti Bybit) Helen Liu představila novou alianci Blockchain for Good Alliance (BGA): Poskytuje podporu projektům, které mají pozitivní dopad a pomáhají naplnit sny tvůrců změn.

• Podpora inovací: Bybit x ICP Hack to Future s Head of Financial Products (vedoucím finančních produktů) Hao Jangem proběhne 16. dubna. Budou se probírat inovativní projekty, které formují ekosystém ICP v regionu, a dojde na setkání s investory, partnery a influencery.

• Budování silné spolupráce: Společnost Bybit bude od 15. do 20. dubna pořádat řadu networkingových akcí, včetně Bybit VIP Gala for MENA Networking Event a Bybit x DMCC Web3 Night v Dubaji, které podpoří spolupráci a posunou odvětví kupředu.

• Spojení s komunitou: Zástupci společnosti Bybit budou 18. dubna na veletrhu Token2049 v Dubaji připraveni představit špičkové produkty společnosti Bybit a navázat kontakt s účastníky.

• Nastavení kurzu pro masové přijetí: Exkluzivní sezení na téma bezpečnosti a masového přijetí technologie Web3 a luxusní VIP galavečer v Dubaji 19. a 20. dubna připraví půdu pro široké přijetí technologie blockchain.

"Společnost Bybit je tu proto, aby posílila postavení uživatelů, propojila celý sektor a udala směr této cesty transformace," prohlásil Ben Zhou, co-founder and CEO of Bybit (spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit). "Jsme nadšeni, že můžeme stát v čele těchto diskusí v silném dubajském blockchainovém prostředí, a zveme všechny, aby se k nám připojili, až budeme společně proplouvat touto vzrušující budoucností."

O společnosti Bybit

Bybit je jednou ze tří největších světových kryptoburz podle objemu transakcí s celkem 25 miliony uživatelů. Byla založena v roce 2018 a nabízí profesionální platformu pro investory a obchodníky v oblasti kryptoměn s ultrarychlým párovacím systémem, nepřetržitým zákaznickým servisem a vícejazyčnou komunitní podporou. Společnost Bybit je hrdým partnerem týmu Oracle Red Bull Racing, úřadujících šampionů poháru konstruktérů i pilotů Formule 1.

Další podrobnosti o společnosti Bybit najdete na stránkách Bybit Press.

