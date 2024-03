Cenu TEA Buzz Price Award získává první podnikatel z Asie

Asociace Themed Entertainment Association (TEA) byla založena v roce 1991. Jedná se o neziskovou organizaci, která sdružuje přibližně 1600 členů a zastupuje špičkové tvůrce, vývojáře, designéry a producenty v mezinárodním odvětví tematické zábavy. TEA také každoročně vybírá laureáty a uděluje ocenění Thea Awards. Tyto ceny jsou uznávány jako jedno z nejvyšších ocenění v mezinárodním odvětví tematické zábavy a bývají označovány za „Oskary" tematické zábavy.

Neustálé inovace, výzkum a vývoj. Neomezená kreativita. Oblíbená volba cestovatelů

Skupina Chimelong Group, založená v roce 1989, se již přes třicet let zaměřuje na kulturní turistiku. Díky neustálým inovacím, výzkumu, vývoji a nevyčerpatelné kreativitě dokázala s úspěchem vybudovat dvě střediska kulturní turistiky světové úrovně: Chimelong Resort v Kantonu (Kuang-čou) a Chimelong International Ocean Resort v Cheng-čchinu ve městě Ču-chaj. Tato dvě velká střediska přitahují nespočet návštěvníků širokou nabídkou zábavy a úchvatných představení i komfortním ubytováním. Během několika desetiletí se společnost Chimelong vyvinula v oblasti kulturní turistiky ve značku, kterou si oblíbili turisté z Číny i ze zahraničí, pronikla mezi špičku světových provozovatelů zábavních středisek a ve svých resortech dosáhla téměř 40 milionů návštěvníků ročně.

Letovisko Chimelong Resort v Kantonu, které je prvním velkoplošným tematickým resortem skupiny Chimelong, se může pochlubit luxusními zábavními parky a arénami, jako jsou např. Chimelong Safari Park, Chimelong Paradise, Chimelong Water Park, Chimelong Bird Park a Chimelong International Circus, ale i hotely, jako např. Chimelong Hotel, Chimelong Panda Hotel a Chimelong Xiangjiang Hotel. Toto komplexní zábavní středisko s největším počtem zábavních parků na nejvyšší úrovni v Číně je známé jako „nejoblíbenější čínská destinace pro dovolenou na jednom místě".

Chimelong International Ocean Resort v Cheng-čchinu ve městě Ču-chaj, který společnost Chimelong Group vybudovala s maximální péčí, je označován jako tzv. „superresort". V jednom areálu se zde spojují zábavní parky, luxusní hotely, komerční kongresové a výstavní prostory, turistika, nakupování, sport i rekreace. Středisko, které patří k největším světovým resortům s mořskou tématikou, využívá nejmodernější technologie a zaujme jak díky mimořádně kreativnímu designu, tak i kvalitnímu vedení. Na jediném místě zde návštěvníci najdou zábavní parky, hotely, kulturní představení, komerční kongresové a výstavní prostory, gastronomii i možnosti pro volný čas. V současnosti vzniká také další resort s lesní tematikou v Čching-jüanu, který by měl být již brzy uveden do zkušebního provozu.

Něco pro každého návštěvníka: Špička v tematické kulturní turistice

V době trvale rostoucí poptávky veřejnosti po cestovatelských zážitcích se novým favoritem na trhu cestovního ruchu postupně stává tematická turistika, která zároveň poskytuje novou inspiraci a směr pro inovace či redesign turisticky atraktivních oblastí. Skupina Chimelong Group důsledně vychází vstříc různorodým požadavkům svých návštěvníků a vždy si zachovává perspektivní vizi a nezdolného objevitelského ducha. Díky partnerství a dialogu s mezinárodní komunitou a spolupráci se špičkovými mezinárodními týmy Chimelong Group neustále rozšiřuje nabídku svých turistických projektů a pomocí široké škály nejrůznějších tematických akcí a interaktivních představení účinně rozvíjí jejich kulturní podstatu a přidanou hodnotu, posiluje u návštěvníků pocit spoluúčasti a podněcuje rozvoj kulturní turistiky v tematickém prostředí. Současně díky neustálým inovacím a optimalizaci obsahu a formy svých akcí skupina Chimelong úspěšně zaujala návštěvníky různých věkových skupin a dosáhla významného pokrytí trhu.

Kulturní turistika v Číně získala řadu ocenění, slibuje velkou budoucnost

Jak ukazuje seznam držitelů cen Thea Award asociace TEA za posledních třicet let, letošní Thea není pro skupinu Chimelong Group zdaleka první. Již v roce 2014 se Chimelong Resort v Kantonu umístil jako jediný zástupce z Asie v první trojici pro ocenění TEA v kategorii „nejlepší zábavní park na světě" - což byl průlomový moment pro úspěch čínských zábavních parků v nejvýznamnějším ocenění v oboru. V roce 2015 získal resort Chimelong Ocean Kingdom další cenu TEA za mimořádný počin v kategorii tematických parků (TEA Award for Outstanding Achievement-Theme Park). V letech 2017 a 2018 pak získaly ocenění za mimořádný počin projekt 5D kina (5D Castle Theatre) a atrakce Journey of Lights Parade v rámci Ocean Kingdom. V roce 2019 získal aquapark Chimelong Water Park jako vůbec první aquapark cenu TEA za mimořádný počin, a to za první toboganové kolo „SlideWheel" na světě. Podle uznávaných údajů asociace TEA si aquapark Chimelong Water Park v Kantonu od roku 2013 trvale udržuje titul „aquaparku s nejvyšším počtem návštěvníků na světě", opakovaně překonává vlastní světové rekordy, jak v celkovém ročním počtu návštěvníků, tak v průměrném denním počtu návštěvníků a je pevnou stálicí na špičce svého oboru jako „nejlepší světový aquapark".

Skupina Chimelong se v duchu svého snu stát se „čínskou značkou kulturního cestovního ruchu světové úrovně" trvale snaží poskytovat návštěvníkům prvotřídní dovolenou díky inovacím a vynikajícím službám a doufá, že pomocí neustálého vývoje představí jedinečné kouzlo čínské kulturní turistiky celému světu.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2368912/20240319161815.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2368913/20240319160624.jpg

KONTAKT: Yongyi Deng, dengyy@chimelong.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.