Česká národní banka opět snížila své úrokové sazby

Se snížením úrokových sazeb se počítalo. Většina ekonomů předpokládala pokles o půl procentního bodu, protože poslední dvě statistiky o spotřebitelské inflaci vykázaly výrazný pokles. Dnešní rozhodnutí není proto pro trh překvapením.

Vlastně se už nediskutovalo o tom, zda sazby klesnou, ale o tom, jak moc klesnou. Většina lidí tvrdila, že sazby klesnou stejně jako minule, a to o půl procentního bodu. Chápal jsem to jako sázku na to, že ČNB neopustí politiku malých kroků. I to indikovala poslední vyjádření členů bankovní rady.

Nicméně já se domníval, že to bude více. Pro výraznější snížení úrokových sazeb podle mě mluvilo to, že jak únorová, tak lednová statistika ČNB zaskočila. Ceny klesaly více, než se čekalo. Aktuálně jsme výrazně pod prognózou ČNB, což je pro mě naprosto zásadní argument, kterým bych se jako člen bankovní rady řídil. Ukazuje se tím totiž to, že dost pravděpodobně bude za rok inflace níž, než si ČNB myslí. To si žádá korekci.

Navíc data z průmyslu ukazují deflaci. A to je strašák. Léčit deflaci u spotřebitelských cen je mnohem složitější než léčit inflaci. Při deflaci totiž lidé odkládají spotřebu. Čekají, že za měsíc bude zboží levnější. To ovšem vede k poklesu maloobchodních tržeb, které tvoří velkou část hrubého domácího produktu. To tlačí ekonomiku níž. Pokles ekonomiky ovšem přináší další pokles cenové hladiny, což vytváří nepříjemnou spirálu.

Tomu je třeba se vyhnout. Nejlepší cestou je včas snížit úrokové sazby. Když se toto neudělá rychle, musí potom centrální banka využívat své další možnosti, jako je snaha o znehodnocení měny. Slabá koruna by totiž zboží ze zahraničí zdražila a inflace by se vrátila do kladných hodnot. To se dá však řešit elegantněji skrze rychlý pokles sazeb.

Pokles sazeb o půl procentního bodu na trhu nic moc nemění, protože s tím se už počítá. Je to ve všech cenách finančních trhů již započítáno.

Výhled: co udělají sazby, koruna a nemovitosti?

Očekávám, že se inflace dostane letos ještě níž. Flirtování s deflací nelze vyloučit, a proto očekávám, že centrální banka ještě sníží své úrokové sazby. Snižování úrokových sazeb bude trvat ještě mnoho měsíců.

V delším horizontu přinese pokles úrokových sazeb nejen oslabení koruny, protože bude úrokově neatraktivní, ale přinese i zlevnění hypoték k normálním hodnotám. (To ovšem neznamená, že pokles hypoték musel přijít v nejbližších dnech. Mluvíme o dlouhém horizontu.)

To přiláká investory do nemovitostí. Ty už začínají zdražovat. Vede se proto velká diskuse, zda je lepší počkat si na levnější hypotéky, nebo ještě využít nižších cen nemovitostí. Odpověď záleží na vašem očekávání, jak moc nemovitosti zdraží. To bude ovšem velmi individuální a nemá smysl hrát si s nějakým průměrem.

