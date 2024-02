ČNB pokračuje ve snižování úrokových sazeb. Hypotéky zlevní, ale dostupnost bydlení se nezlepší

To vše přimělo centrální banku ke snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu. Asi není na trhu nikdo, kdo by si myslel, že ČNB ponechá sazby beze změny. Šlo jen o to, zda to bude čtvrt nebo půl procentního bodu.

Hodně ekonomů sázelo na pokles o čtvrt procentního bodu. Nicméně trh ve svých kontraktech počítal se snížením o půl procentního bodu. Ekonomové tak vnímali situaci o trochu pesimističtěji než investoři.

Z většího nadhledu je však jedno, jestli ČNB snížila v únoru sazby o čtvrt, nebo půl procentního bodu. Jde o celkové snížení sazeb za rok, a to bude výrazné. Jestli sníží více sazby v prvním kvartálu, o to méně je sníží ve druhém a obráceně.

To je přitom klíčové pro dluhopisy. Čím budou úrokové sazby níž, tím nižší výnosy budou nabízet emitenti u nových emisí. To je spolu provázané. Dluhopisy, které mají fixní úročení, tak budou pro investory zajímavější. I v roce 2025 budou sazby dále klesat. Vracíme se do normálu. To znamená, že i hypotéky zlevní. Bohužel to s sebou časem přinese i růst cen nemovitostí. Dosažitelnost bydlení se tak moc nezlepší.

