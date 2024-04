Co vás čeká na MAKRO CZECH GASTRO FESTU 2? Více vám prozradí Zdeněk Pohlreich

Praha 8. dubna 2024 (PROTEXT) - Jedinečné setkání špiček české gastronomie a milovníků jídla MAKRO CZECH GASTRO FEST 2 otevře své dveře již v pátek. V pátek 12. dubna a v sobotu 13. dubna budou pro příchozí připraveny nejen jedinečné kuchařské show, ale také rozmanité typy ochutnávek zdarma. Ústřice, ryby, lahodné sýry, maso vlastní výroby makro či degustační porce od nejlepších českých kuchařů. To vše bude k dispozici po oba dny na všech čtyřech patrech pražského O2 universa. Akce je ideální nejen pro jednotlivce, ale i pro skupiny přátel a rodiny s dětmi, ty mají do 12 let vstup za symbolickou 1 Kč. Vstupenky na oba dny lze zakoupit online i na místě.