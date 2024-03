Cognizant představuje vyspělou laboratoř umělé inteligence pro urychlení výzkumu a inovací v oblasti AI

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH), přední světová technologická společnost, dnes oznámila spuštění laboratoře pro rozvoj vyspělé umělé inteligence Advanced AI Lab. Laboratoř se sídlem v San Francisku se zaměří na rozvoj poznatků a praxe v oblasti umělé inteligence prostřednictvím inovací, vývoje duševního vlastnictví a podpůrných AI technologií. Zdejší tým výzkumníků a vývojářů – včetně průkopníků a držitelů akademických titulů v oblasti AI – bude spolupracovat s výzkumnými institucemi, zákazníky a startupy a již nyní má 75 vydaných a přihlášených patentů, které poskytují diferencovaný základ pro budování špičkových AI řešení. Laboratoř je součástí loni oznámeného závazku společnosti Cognizant investovat v následujících třech letech do vývoje generativní umělé inteligence (gen AI) jednu miliardu dolarů.

Spuštění Advanced AI Lab připadá na dobu, kdy se podniky rychle snaží pochopit dopad umělé inteligence a naplnit rozšiřující se očekávání spojená s jejími přísliby. Podle nedávného průzkumu vnímá více než polovina (66 %) vedoucích pracovníků pokrok své společnosti v oblasti AI ambivalentně nebo je s ním přímo nespokojena a většina (85 %) plánuje v roce 2024 výdaje na AI a gen AI zvýšit. V dlouhodobějším horizontu by podle nedávné studie společností Cognizant a Oxford Economics mohla gen AI do roku 2032 přinést do americké ekonomiky až jeden bilion dolarů.

"V době, kdy AI urychleně proniká do mainstreamového užívání, pracuje společnost Cognizant na neustálém posouvání hranic prostřednictvím strategických partnerství, školicích programů a investic do platforem, aby se stala společností primárně zaměřenou na AI," říká generální ředitel společnosti Cognizant Ravi Kumar S. "Spuštění Advanced AI Lab představuje pokrok v tomto snažení díky investicím do nejmodernějšího základního výzkumu AI, který upevňuje naši pozici jedničky v inovacích a v našem oboru. Vzhledem k tomu, že řešení pro klienty vytváříme od začátku až do konce sami, máme unikátní vhled do podniků a různých oborů i jejich potřeb v oblasti AI. Cíleně se zaměřujeme na výzkum a rozvoj umělé inteligence, abychom položili základy pro lepší obchodní výsledky a lepší budoucnost."

Díky uplatnění síly velkých jazykových modelů (Large Language Models, LLM) jako schopných odborných pracovníků budou moci výzkumníci a vývojáři laboratoře využívat AI platformu Cognizant Neuro™ k orchestraci LLM do rozhodovacích systémů umělé inteligence, které dokážou pozitivně ovlivnit a optimalizovat výsledky podnikání. Tyto přizpůsobené aplikace umělé inteligence, které přesahují rámec pouhé tvorby promptů a jejich odlaďování, budou navrženy tak, aby podporovaly výsledky s vyšší hodnotou - od strategických obchodních rozhodnutí na úrovni představenstva přes podnikové operace včetně finanční, prodejní, produktové a IT podpory až po každodenní produktivitu jednotlivých zaměstnanců.

"Laboratoř Advanced AI Lab společnosti Cognizant je pro nás důležitým partnerem v rámci výzkumné komunity, a my s ní již intenzivně spolupracujeme na simulaci dynamiky mozku u zdravé populace i u pacientů," uvedl Dr. Manish Saggar, odborný asistent a ředitel laboratoře dynamiky mozku na Lékařské fakultě Stanfordovy univerzity. "Nesmírně mě těší pokrok, kterého společně dosahujeme, i jeho potenciální dopad na rozvoj vědy a samozřejmě na vývoj nových intervencí v oblasti duševních poruch."

Konkrétně se Advanced AI Lab společnosti Cognizant zaměří na tyto oblasti:

• Výzkum, navrhování, vyhodnocování, vytváření a prezentace inovativních řešení umělé inteligence pro produktivitu podniků a rozhodování v různých oblastech.

• Spolupráce s externími zúčastněnými stranami, včetně výzkumných institucí, zákazníků a startupů, a zapojení do výzkumných projektů AI-for-good (AI pro dobrou věc).

• Globální šíření rozhodovacích řešení s podporou generativní AI a upevňování pozice společnosti Cognizant jako vědomostního střediska pro publikovaný, odborně recenzovaný výzkum v oblasti umělé inteligence.

• Spolupráce mezi různými obchodními útvary a oblastmi společnosti Cognizant při školení a zvyšování kvalifikace spolupracovníků v oblasti nových řešení AI, jakmile budou k dispozici prostřednictvím platformy Cognizant Neuro™ AI.

• Pěstování prostředí nepřetržitého vzdělávání, inovací a sdílení znalostí.

Laboratoř povede podnikatel a vynálezce v oblasti umělé inteligence Babak Hodjat, přičemž výzkumné aktivity v oblasti umělé inteligence budou probíhat pod dohledem profesora umělé inteligence na Texaské univerzitě v Austinu a průkopníka neuroevoluce Risto Miikkulainena. Jejich tým výzkumníků a vývojářů publikoval jen za poslední rok 14 článků v odborných publikacích a na semináři o klimatické změně NeurIPS 2023 Climate Change Workshop získal cenu Best Pathway to Impact Award za příspěvek Hledání účinných zásad pro územní plánování (Discovering Effective Policies for Land-Use Planning).

Kromě otevření laboratoře Cognizant Advanced AI Lab podporuje společnost Cognizant zavádění umělé inteligence v podnicích prostřednictvím svých inovačních studií (AI Innovation Studios) v Londýně, New Yorku, San Francisku, Dallasu a Bengalúru. Tato studia slouží jako prostor pro inspiraci a sdílený vývoj inovací, kde se mohou klienti a partneři setkávat pro společné objevování a spolupráci na nových obchodních řešeních.

Společnost Cognizant je odhodlána udržovat nejvyšší standardy odpovědné a etické umělé inteligence se zaměřením na bezpečnost, ochranu dat, soukromí, transparentnost a inkluzi. Více informací o přístupu společnosti Cognizant ke generativní umělé inteligenci a o jejím závazku k odpovědnému využívání umělé inteligence najdete zde. Společnost Cognizant se rovněž věnuje rozvoji výzkumu a poznatků, které pomáhají vedoucím pracovníkům informovaně rozhodovat ve prospěch jejich společností. Ve spolupráci s agenturou Oxford Economics společnost Cognizant nedávno zveřejnila studii o ekonomickém dopadu AI New World, New Work (Nový svět, nová práce) a připravuje vydání dalších výzkumů o dopadu AI na produktivitu, úkoly, dovednosti, pracovní místa a profese.

