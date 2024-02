Cognizant zavádí technologii Just Walk Out od společnosti Amazon pro Studentskou asociaci Canberra Institute of Technology

Společnost Cognizant (Nasdaq: CTSH), jeden z předních světových poskytovatelů odborných služeb, dnes oznámila, že byla Studentskou asociací Canberra Institute of Technology (CITSA) pověřena zajistit integraci systémů a podporu plateb pro technologii Just Walk Out od společnosti Amazon v jejím podniku Café Yala Plus. CITSA je vůbec prvním vzdělávacím subjektem, který tuto technologii na jižní polokouli zavádí. Obchod Studentské asociace s názvem Café Yala Plus nabízí studentům rychlé, bezkontaktní nakupování v areálu kampusu, kdy mohou jednoduše vejít, vybrat si, co potřebují, a odejít bez čekání ve frontách u pokladen.

„Technologie Just Walk Out společnosti Amazon přináší výhody všem studentům CIT, zejména těm, kteří studují mimo běžné pracovní hodiny," řekl generální ředitel studentské asociace CIT Andrew Scotford. „Řada studentů CIT kombinuje práci, studium a odbornou přípravu, takže je pro ně důležitá flexibilita a dostupnost. Mnozí, kteří bydlí přímo v areálu CIT Bruce Campus, postrádají možnost snadného nákupu v okolí. Café YalaPlus jim nyní nabídne pohodlné zásobování potravinami, nápoji a dalšími základními potřebami."

Postupné zavádění technologie Just Walk Out v australských vzdělávacích institucích představuje pro společnost Cognizant strategickou příležitost k růstu a demonstraci nových schopností v odvětví, které podle očekávání rychle poroste. Společnost Cognizant pomáhá organizacím nasazovat a realizovat technologická řešení pro zlepšení zákaznické zkušenosti a podporu rychlého růstu při minimalizaci rizika technologických problémů.

Zvolené řešení zjednoduší odbavení nakupujících, zpříjemní jim nakupování a navíc Studentské asociaci usnadní správu skladových zásob. Technologie Just Walk Out má zcela změnit zážitek z nakupování díky pokročilým technologiím, jako je počítačové vidění a hluboké učení umělé inteligence, ale i generativní AI, které společně zajistí skutečně bezproblémové nákupy.

„Velmi nás těší, že jsme byli asociací CITSA zvoleni jako dodavatel této technologie, která přinese studentům pohodlnější nakupování," uvedl ředitel australské pobočky společnosti Cognizant Rob Marchiori. „Díky automatizovanému odbavení může Studentská asociace nabídnout téměř 24hodinovou otvírací dobu a poskytnout studentům vše, co potřebují k nerušenému soustředění na studium. Tento projekt je důkazem intenzivní orientace společnosti Cognizant na zavádění technologií, které slouží svému účelu a přispívají ke spokojenosti zákazníků."

„Blahopřejeme Studentské asociaci Canberra Institute of Technology ke zlepšení studentského života v kampusu díky nejmodernější technologii automatického odbavení," řekl Jon Jenkins, viceprezident pro technologie Just Walk Out ve společnosti Amazon. „Jsme rádi, že můžeme spolupracovat se Studentskou asociací na zavedení technologie Just Walk Out v jejím Café YalaPlus a realizovat tak vůbec první implementaci této technologie v zařízení pro vyšší vzdělávání na jižní polokouli. Just Walk Out od společnosti Amazon přinese studentům novou úroveň pohodlí a poskytne jim snadný přístup k občerstvení ve dne i v noci."

