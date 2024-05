Cyklistická sezona začala: Až jedna třetina Čechů plánuje koupi nového kola. Pro sebe nebo pro své děti

Během právě začínající cyklistické sezony se téměř jedna třetina Čechů chystá zainvestovat do nového kola. Nejčastěji plánují nákup jízdního kola pro sebe, nebo pro své děti. Aktuální průzkum cyklistického maloobchodního řetězce Mojekolo* potvrdil, že trendem posledních let jsou elektrokola. Napříč věkovými skupinami jsou ale jasným tahounem stále kola horská. Silniční kolo si letos plánují koupit nejčastěji cyklisté ve věku 45 – 53 let (30 %) a ve věku do 26 let (20 %). Podle regionálního srovnání patří mezi nejvášnivější cyklisty lidé žijící na Pardubicku, dvacet procent tamních bikerů plánuje během letošní sezony ujet 500 – 1000 km. Na druhém místě se umístil shodně s Prahou Liberec, a dále pak Jihočeský a Moravskoslezský kraj.

S příchodem teplého počasí se rozjíždí i letošní cyklistická sezona. V sedle nového jízdního kola ji hodlá strávit bezmála 20 % respondentů aktuálního průzkumu maloobchodního řetězce Mojekolo. Pro sebe si nové jízdní kolo plánují koupit především muži ve věkovém rozmezí 45 – 53 let, dětské kolo pro své potomky pak letos pořídí až třetina rodičů ve věku 27 – 44 let. „Dětská kola jsou kromě elektrokol další rostoucí kategorií v segmentu jízdních kol. Aktivní rodiče chtějí svým dětem dopřát cyklistický komfort, díky kterému je budou společně ujeté kilometry bavit a jízdu si všichni užijí. Za posledních pět let rodiče investují do dětských kol až o 50 % více než dříve,“ uvádí Jan Schindler, majitel maloobchodní sítě Mojekolo. Podle aktuálního průzkumu jsou ale nadále leaderem trhu kola horská, u generace do 26 let pak roste obliba kol silničních. Mladí cyklisté podle průzkumu mění kolo častěji, zpravidla každé dva roky. Pro letošní rok si dokonce až 70 % z nich plánuje koupi nového dvoukolového parťáka.

Investice do nového kola

Téměř 90 % respondentů průzkumu je ochotná do nového horského kola investovat částku do 40 000 Kč, u elektrokola pak do 70 000 Kč. „Výsledky víceméně kopírují čísla našich prodejů, samozřejmě jsou ale zákazníci, kteří do nového jízdního kola a cyklo vybavení investují i částku podstatně vyšší. Z pohledu prodejů se ale pohybujeme v uvedeném limitu nebo lehce nad zmíněným cenovým stropem. Samostatnou kategorií jsou pak kategorie kol typu například celoodpružené horské nebo elektrokolo,“ doplňuje Jan Schindler z Mojekolo.

Regionální srovnání

Z pohledu regionů se na novém kole letos nejčastěji svezou obyvatelé Olomouckého kraje, ve kterém si nové horské kolo plánuje koupit až třetina cyklistů. Na druhém místě se pak umístil kraj Karlovarský, následovaný Prahou a krajem Zlínským. Výlety na novém elektrokole chystá až 70 % obyvatel Libereckého kraje ve věku nad 45 let. Naopak v kraji Královehradeckém a Pardubickém ve stejné věkové kategorii dávají přednost kolům horským a silničním.

Kdo a jak u nás jezdí na kole?

Podle dat průzkumu Mojekolo se cyklistice v Čechách věnují především muži, právě oni si také nové kolo plánují koupit dvakrát častěji než ženy. Z pohledu kategorie jízdního kola dávají ženy přednost kolům horským a elektrokolům, nové silniční kolo si letos plánuje koupit jen minimum českých žen. A kdo najezdí více kilometrů? Do 100 km za celou cyklistickou sezonu ujede 30 % tuzemských žen a 20 % mužů, do 500 km je výsledek stále ještě víceméně vyrovnaný. Více než 1 000 km už ale během sezony ujede jen 10 % žen, ale více než třetina aktivních mužských cyklistů.

* Průzkum byl realizovaný přes platformu Instant Research

Zdroj: Mojekolo

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.