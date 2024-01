Devoteam oznámil strategické propojení svých poboček v Německu a regionu ALPS v rámci své ServiceNow expertizy s cílem vytvořit Devoteam N Platform Central - specializované centrum ServiceNow odborníků

Sloučení toho nejlepšího

Odborníci Devoteam N Platform již řadu let pomáhají klientům implementovat efektivní digitální procesy a zlepšovat zkušenosti jak jejich zaměstnanců, tak zákazníků pomocí účinných digitalizačních strategií. "Skrze Devoteam N Platform Central chceme spojit Devoteam Německo a Devoteam ALPS do silného celku: ServiceNow International Centre of Excellence," vysvětluje Thomas Breuer, CEO Devoteam Německo. "Spojení obou regionů se zaměřuje na ServiceNow s cílem dále prohloubit naše odborné znalosti, vytvořit nové kompetence a i nadále posilovat spolupráci s naším strategickým partnerem ServiceNow," dodává Thomas Breuer.

Tým více než 800 technologických odborníků následuje holistický přístup k digitální transformaci napříč celou platformou ServiceNow, který již v minulosti vedl k impozantním úspěchům a přesvědčil mnoho společností. Devoteam je od roku 2019 elitním ServiceNow partnerem. V roce 2021 byl jmenován Globálním partnerem roku v oblasti IT Workflow a v roce 2023 Partnerem roku pro EMEA (Evropu, Blízký východ a Afriku).

Individuální přístup a silné partnerství

Toto propojení umožní odborníkům Devoteam N Platform nejen lépe reagovat na individuální potřeby jednotlivých zákazníků, ale také čelit rychle rostoucí poptávce po řešení ServiceNow na německém trhu. Devoteam N Platform se specializuje na řadu oblastí, včetně IT Service Management, IT Operations Management, HR Service Delivery, Application Development, Customer Service Management, Security Operations, Governance, Risk & Compliance a Strategic Portfolio Management, ve kterých poskytuje byznysové technologické poradenství.

Spolupráce má za cíl dále rozvíjet tyto kompetence a zajistit zákazníkům prvotřídní a spolehlivé služby. Devoteam N Platform Central nabízí komplexní portfolio, zahrnující konzultační i implementační služby, aby uspokojil různorodé potřeby společností v mnoha odlišných odvětvích.

Devoteam N Platform Central také nabízí nové příležitosti pro rozvoj stávajícího partnerství: "Z perspektivy zaměření na ServiceNow posiluje sloučení německého Devoteamu a Devoteamu ALPS nejen náš závazek k excelenci, ale také upevňuje naši pozici na jednom z nejrychleji rostoucích trhů a podporuje vzájemný růst," říká Sebastien Chevrel, Managing Director Devoteam Group.

„Založením Devoteam N Platform Central propojujeme to nejlepší z obou oblastí. International Centre of Excellence má ideální předpoklady pomáhat podnikům dosáhnout smysluplných změn,“ vysvětluje Sylvain Bernolle, CEO Devoteam ALPS a Devoteam N Platform Central Director.

"V ServiceNow si ceníme příležitostí, které Devoteam N Platform Central přináší do našeho partnerství. Jsme nadšeni možností využít naše kombinované zdroje k uspokojení rostoucí poptávky po řešeních ServiceNow ve středoevropském regionu," dodává Markus Ehrle, VP & General Manager of EMEA Central ServiceNow.

O Devoteamu

Devoteam je přední poradenská firma zaměřená na digitální strategie, technologické platformy a kybernetickou bezpečnost. Kombinace kreativity, technologií a dat umožňuje našim zákazníkům transformovat jejich podnikání a být vždy o krok napřed. S více než 25 lety zkušeností a 10 000 zaměstnanci v Evropě a na Blízkém východě prosazujeme odpovědné a udržitelné technologie budoucnosti.