DHL Freight CZ získala prestižní titul Top Employer oceňující nejlepší zaměstnavatele v České republice

Certifikace zdůrazňuje výjimečný přístup společnosti k svým zaměstnancům v oblasti lidských zdrojů

Kromě České republiky si DHL Freight udržuje svou pozici jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů pro celou Evropu již pátý rok po sobě

DHL Freight, jedna z předních společností poskytující silniční přepravu v Evropě, získala poprvé prestižní titul oceňující nejlepší zaměstnavatele Top Employer také v České republice. V rámci programu Top Employers Institute jsou certifikovány organizace na základě vyhodnocení vstupních kritérií a výsledků průzkumu osvědčených postupů v oblasti lidských zdrojů. Zaměstnavatelé se posuzují na základě šesti okruhů, jež zahrnují 20 témat, mezi něž patří mimo jiné strategie zaměřená na lidi, pracovní prostředí, získávání talentů, vzdělávání, diverzita, rovnost a inkluze, osobní pohoda a další.

Divize DHL Global Forwarding, Freight byla uznána jako Top Employer v 49 zemích po celém světě. Získala certifikace jako Top Employer Global 2024, Top Employer Asia Pacific 2024, Top Employer Africa 2024, Top Employer Europe 2024, Top Employer Middle East 2024 a Top Employer North America 2024.

"Uznání společnosti DHL Freight jako Top Employer v celé Evropě již po pátý rok po sobě je milník, který nás inspiruje k dalšímu zlepšování našich postupů v oblasti lidských zdrojů," uvedl David Urban, ředitel lidských zdrojů DHL Freight.

"Jsme nesmírně poctěni, že jsme poprvé v České republice získali ocenění jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů na našem trhu. Toto ocenění je důkazem, že jdeme správným směrem v oblasti práce se zaměstnanci a vytvářením atraktivního, bezpečného a inspirujícího pracovního prostředí. Jsem hrdý na každého člena naší firmy, protože tohoto úspěchu bychom nedosáhli bez jejich každodenní tvrdé práce," uvedl Vít Návrat, Managing Director DHL Freight CZ.

Pro více informací z DHL navštivte: group.dhl.com/pressreleases

DHL – The logistics company for the world

DHL je vedoucí globální značkou v celém odvětví logistiky. Naše DHL rodina divizí nabízí bezkonkurenční portfolio logistických služeb od národního a mezinárodního doručování balíků, posílání a celkové řešení pro internetové obchodníky, mezinárodní expresní, silniční, leteckou a námořní přepravu až po řízení dodavatelského řetězce. S téměř 400 000 zaměstnanci ve více než 220 zemích a teritoriích spojuje DHL lidi a obchod bezpečně a spolehlivě, umožňuje globální tok obchodu. Se specializovanými řešeními pro rostoucí trhy a odvětví včetně technologií, odvětví lékařské vědy a zdravotní péče, energetický průmysl, automobilový průmysl a maloobchod, s prokázaným závazkem a s bezkonkurenční přítomností na rozvíjejících se trzích je DHL rozhodně “Logistickou společností pro celý svět.”

DHL je součástí skupiny DHL Group. V roce 2022 skupina generovala tržby přes 94 miliard eur. Cílem skupiny DHL Group je dosáhnout logistiky s nulovými emisemi do roku 2050.

Divize DHL Freight CZ, jeden z největších poskytovatelů logistických služeb, nabízí svým zákazníkům komplexní řešení jejich přepravních potřeb. To zahrnuje řešení pro mezinárodní a vnitrostátní přepravy, celovozové přepravy, konsolidaci kusových zásilek v Evropě a mimo ni, projekty interní logistiky. DHL Freight CZ zajišťuje svým klientům také rychlé celní odbavení, poradenství, outsourcing a skladování.