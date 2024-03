Díky radarům se na Jablonecku jezdí bezpečněji, řidiči se na místech, kde jsou, umírnili

Roman Budský, dopravní specialista: „Radar by se měl vždy umisťovat tam, kde je to oprávněné. A to buď tam, kde se jezdí nepřiměřeně rychle a projíždí tam hodně aut a nebo se tam stávají často dopravní nehody v důsledky nepřiměřené rychlosti.“

Díky radaru se řidiči opravdu umírnili a drtivá většina z nich rychlost dodržuje. V opačném případě přijde šoférům obsílka s pokutou. A je dobré mít na paměti letošní zpřísnění trestů. Vyšší pokuty a nově i ztráta 2 bodů hrozí už za překročení rychlosti o 10 km/h. Novým radarem vybavila policie i silnici I/65 v místě, kde se odbočuje na obec Rádlo. Důvod byl jednoznačný.

Dagmar Sochorová, mluvčí Krajského ředitelství policie ČR: „V loňském roce jsme v prostoru této křižovatky vyšetřovali 6 dopravních nehod. V úseku této křižovatky je už delší dobu omezená rychlost na 70 km/h, řidiči ale tuto rychlost velmi často překračují, a proto jsme tam zaměřili v loňském rok i výkon dopravních policistů. Ti řešili v loňském roce 200 řidičů, kteří v tomto roce překročili povolenou rychlost.“Petr Černý, vedoucí oddělení oprav a údržby komunikací správy Liberec ŘSD ČR: „Radar je pouze informativní, s tím, že do budoucna se tam může připojit technika, která nám umožní ostré měření. Požadavek vzešel z jednání policie ČR, po naléhání obce Rádlo, aby se ta současná situace nějak řešila. A na základě toho došlo k osazení silnice radarem.“

Zkrátka to znamená, že instalace stacionárních radarů má smysl, a to i těch informativních. Cílem totiž je zachovat bezpečnost, nikoliv vybírat pokuty.