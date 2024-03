Dlouhodobá uzavírka čeká na řidiče na trase z Vidova do Českých Budějovic

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Vidovská byla součástí nájezdové trasy, když se stavěl obchvat Budějovic. V této části je už hotovo, silnice už se nepoužívá, tudíž Jihočeský kraj připravil projektovou dokumentaci na celkovou opravu. Ředitelství silnic a dálnic se bude podílet finančně na této opravě."

Antonín Krák (SOCDEM), náměstek hejtmana Jihočeského kraje: "Jedná se o dopravní stavbu Jihočeského kraje, předmětem je především rekonstrukce dvou trojkových silnic, a to v úseku na obec Roudné a Vidov."

Lidé ze směru od Vidova budou muset během uzavírky jezdit do města objízdnou trasou přes Roudné, následně po Mánesově a Novohradské ulici.

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Kraj bude tuto komunikaci opravovat, bude dělat nové uspořádání šířkové, my se budeme podílet samozřejmě jenom v těch intencích té původní šířky."

Antonín Krák (SOCDEM) - náměstek hejtmana Jihočeského kraje: “Dále tam budeme dělat odvodnění, dále tam budeme rekonstruovat některé propustky, mosty a podobně. Špatná zpráva bohužel pro naše řidiče je taková, že od 1. března až do září tohoto roku bude úplná uzavírka, my to budeme sice realizovat etapově, ale bohužel bude úplná uzavírka. Budeme pouze pouštět některá auta, respektive autobusy v rámci dopravní obslužnosti.”

Vladimíra Hrušková, ředitelka ŘSD pro Jihočeský kraj: "Před každou takovou velkou stavbou musíme uzavřít smlouvu s jednotlivými správci, buď je to kraj nebo jsou to jednotlivé obce či města o využívání těch nájezdových komunikacích. S tím, že se udělá pasportizace, diagnostika na začátku stavby a potom na konci. Na základě toho se vyhodnotí, jestli došlo k poškození. V případě, že ano, pak to ŘSD odškodňuje. Buď tím, že samo opravuje, nebo pokud to dělá správce, tak se na tom finančně podílí."

Oprava silnice vyjde přibližně na 24 milionů korun včetně DPH. První etapa by měla být hotová do 30. června.

