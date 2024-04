Dopis ČSK Senátu k výkonu odborné praxe zahraničních zubních lékařů

Senát Parlamentu České republiky

Vážený pane předsedo Senátu, vážení místopředsedové, vážení senátoři, obracím se na Vás jménem České stomatologické komory ve věci senátního návrhu zákona, který v minulých dnech schválila Poslanecká sněmovna a který upravuje podmínky povolování a výkonu odborné praxe zahraničním zubním lékařům bez uznání způsobilosti k výkonu povolání a bez ověření znalosti českého jazyka.

Vím, že jde o senátní návrh a je nepravděpodobné, že byste ho vzali zpět. Přesto bych vás rád informoval o zásadních skutečnostech.

Česká republika jako členský stát Evropské unie má funkční mechanismus uznávání odborné způsobilosti; jedná se o aprobační řízení. V České republice byla v aprobačním řízení uznána odborná způsobilost cizincům v počtu, který je v přepočtu na obyvatele jedním z nejvyšších na světě. Aprobační řízení je standardním nástrojem, který otvírá lékařům – cizincům cestu k výkonu povolání v České republice i v Evropské unii, a to tak, aby byla zajištěna kvalita a bezpečí pacientů včetně toho, aby se pacienti s lékaři z ciziny vůbec byli schopni dorozumět. Kapacity tohoto systému jsou dostatečné a přesahují počet zájemců o aprobaci.

Projednávaný návrh tento zavedený a funkční systém obchází a přináší obrovskou nerovnost a mimořádná rizika. Všichni, kteří dosud řádně absolvovali aprobační řízení, naučili se česky, osvojili si místní odbornou praxi a získali přehled o českém zdravotnickém systému, budou vystaveni konkurenci osob, které nic takového absolvovat nemusejí. Zubní lékaři (a nemusí se jednat jen o příslušníky jazykově blízkých národů), kteří nejsou schopni se s pacientem dorozumět, nemohou poskytovat péči lege artis. Představa, že při jejich práci bude přítomen český zubní lékař jako tlumočník, je nesmyslná už jen proto, že takový zubní lékař by se místo tlumočení měl spíše věnovat pacientům.

Zubní lékaři ze zemí mimo Evropskou unii, kteří neabsolvovali aprobační řízení, nejsou připraveni léčit pacienty v České republice, taková je realita. Vídáme velké množství komplikací u lidí, kteří nemají dostatečný odborný vhled. Úroveň stomatologie v České republice je velmi vysoká a bez určitého adaptačního období (ve formě aprobační praxe) a samozřejmě bez znalosti českého jazyka je poskytování stomatologické péče riskantní. Zvažte prosím, zda byste k zubnímu lékaři, se kterým se nedomluvíte, který přichází ze země s odlišným standardem péče a který neprošel žádanou adaptací, poslali svoje děti, svoje vnoučata, či zda byste k němu zašli sami.

Proklamovaným důvodem návrhu je zajištění dostupnosti stomatologické péče na venkově. K takovému účelu však odborná praxe tak, jak je v návrhu upravena, nemůže sloužit; je tragickou chybou snažit se údajnou nedostupnost zubních lékařů řešit prostřednictvím osob bez uznané kvalifikace k výkonu tohoto povolání. Kromě toho je evidentní, že návrh především umožní vznik velkých ordinací a řetězců s nekvalifikovanými, a tedy levnými pracovníky, a to samozřejmě nikoliv na venkově, ale zejména ve velkých městech.

Hlavní argumenty, proč je projednávaný návrh nebezpečný a dokonce protiústavní, Česká stomatologická komora shrnula již dříve ve stanovisku, které přikládám. Na tomto místě jen připojuji, že kromě toho, že přímo ohrožuje pacienty, tento návrh diskriminuje a doslova uráží všechny zubní lékaře, kteří v České republice získali odbornou způsobilost nebo jim zde byla standardním způsobem uznána. Je to dáno tím, že zavádí odlišné podmínky pro zubní lékaře v porovnání s ostatními lékaři. Tato nerovnost není věcně odůvodněna a je pro zubní lékaře bez nadsázky ponižující. Zubní lékaři by se s tím i dokázali smířit, pokud by návrh měl přínos pro pacienty. Jak jsem však naznačil výše, návrh naopak přispěje ke snížení standardu péče a k ohrožení pacientů.

Jak jsem řekl na začátku, vím, že jde o senátní návrh. Přesto věřím, že svědomí vám nedovolí, abyste proti sobě postavili nejen stomatology, kteří jsou Vašimi voliči, ale do budoucna i pacienty.

S pozdravem

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. prezident České stomatologické komory a představenstvo České stomatologické komory

Příloha: Stanovisko České stomatologické komory z 19. dubna 2023 – dopis adresovaný předsedovi Výboru pro zdravotnictví Senátu PČR