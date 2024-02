Hard Rock International spojuje síly s Major Food Group pro nové exkluzivní kulinářské zážitky ve svých hotelech a kasinech

V rámci strategického partnerství se společností Hard Rock bude MFG působit jako poradce při tvorbě nových plánů pro stravování a nápoje ve stávajících integrovaných resortech, jako jsou Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa a Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Kromě toho se bude MFG podílet na vytváření konceptů restaurací pro nově budované projekty společnosti Hard Rock, jako je Hard Rock Hotel & Casino Athens.

„Hostům v našich podnicích se vždy snažíme nabízet nezapomenutelné gastronomické zážitky – a neznáme lepšího partnera pro povznesení jejich kvality na ještě lepší úroveň, než je právě tým Major Food Group," řekl Jim Allen, předseda představenstva společnosti Hard Rock International a generální ředitel společnosti Seminole Gaming. „Těšíme se na skvělou spolupráci a na úžasné nové možnosti pro naše hosty."

Spolumajitel společnosti Major Food Group Jeff Zalaznick dodává: „Máme tu skutečně jedinečnou příležitost spojit hluboké odborné znalosti a inovace společnosti MFG se špičkou v oblasti hotelů a kasin a společně přinést hostům v tuzemských i zahraničních podnicích Hard Rock mimořádné kulinářské a nápojové zážitky."

Nové partnerství staví na probíhající spolupráci obou světoznámých pohostinských značek, kterou odstartoval úspěšný prosincový rezidenční program CARBONE v restauraci Cipresso v Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Tento pozoruhodný gurmánský zážitek byl součástí akce New Era in Gaming for Florida (Nová éra her na Floridě), která připomněla historickou událost zahájení hry v kostky, rulety a sportovního sázení společnosti Seminole Gaming v šesti zařízeních po celém státě.

