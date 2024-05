Huasun představuje heteropřechodové solární moduly 0BB s přelomovou technologií bez přípojnic

Abú Zabí (SAE) 1. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huasun Energy, největší světový výrobce heteropřechodových (HJT) produktů, představuje svou poslední novinku v oblasti vysoce účinných modulů s přelomovou technologií bez přípojnic (zero busbar, 0BB). Tento průlomový objev byl plynule integrován do sériové výroby společnosti Huasun, a to včetně modulů řady Himalaya G12 a obdélníkových Everest G12R Retangular Series. Inovativní zdokonalení tiskových procesů, svařování přední vrstvy, tenkých solárních pásků, ultratenkých křemíkových destiček, zapouzdření a těsnicích technik umožnilo společnosti Huasun u modulů HJT výrazně zvýšit elektrický výkon, optický výkon a teplotní koeficient, čímž zároveň posílila tržní konkurenceschopnost své produktové řady.