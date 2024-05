Jaká je Francie v době, kdy Paříž obléká olympijský kabát?

Sedmitisícový náklad už je u svých pravidelných čtenářů

Přípravy na Letní olympijské hry (a následně Paralympijské hry) vrcholí a budou obtížnou cílovou rovinkou. Organizátoři prohlašují, že půjde o nejekologičtější hry a také o hry otevřené, což symbolizuje i maskot v podobě takzvané čapky svobody. Nové TRADE NEWS však nahlédne pod pokličku (nejen) olympijských her. V hledáčku má aktuální vývoj vzájemných obchodních vztahů, přičemž se věnuje podrobněji i vybraným francouzským regionům včetně zámořských součástí Francie.

V exkluzivním rozhovoru Michal Fleischmann, velvyslanec České republiky ve Francii, prozradí, že došlo k výraznému přiblížení Francouzů k nám i naopak. „Sdílíme společné hodnoty, což přináší nové příležitosti,“ říká. To ostatně potvrzuje i interview s Michalem Mackem, ředitelem Francouzsko-české obchodní komory (FČOK). Ten zmiňuje různé perspektivní oblasti kooperace a považuje za zlomovou skutečnost, že právě díky spolupráci Francie a Česka bylo v EU jádro nakonec uznáno jako čistý zdroj energie.

Společnost BEDNAR FMT, největší český výrobce zemědělské techniky, pod vlastní značkou exportuje přes devadesát procent produkce, přičemž právě Francie je jedním z jeho nejdůležitějších odbytišť. Obdivuhodná expanze v době, kdy se evropští výrobci potýkají s vysokými cenami energií a materiálů, nespolehlivostí dodávek komponentů a nepredikovatelnými výpadky v dodavatelských vztazích, vyžaduje mimo jiné stabilitu kapitálového zázemí a flexibilitu finančních toků. Za úspěchem stojí podle obchodního ředitele Jana Bednáře také dlouhodobá spolupráce s osvědčeným finančním partnerem: „Díky spolupráci s Factoringem Komerční banky můžeme nabídnout našim dealerům splatnost až 360 dní, kterou pak využívají jako podporu prodeje na svých trzích.“ Jan Bednář: I s pěti sty zaměstnanci můžete ve firmě zachovat rodinnou atmosféru | iTradeNews.cz * You can maintain a family business vibe even with 500 employees | iTradeNews.cz .

„Spojení s francouzskou skupinou Legrand nám otevřelo nové možnosti,“ konstatuje Radovan Mucha, finanční ředitel EMOS spol. s r.o. Přibližuje dlouhodobý přerod z rodinné firmy do globálně řízené společnosti i proces akceptace nové firemní kultury. A mimo jiné zmiňuje, že složitou akvizici usnadnilo také know-how Komerční banky. Radovan Mucha: Větší síla s vlastní značkou | iTradeNews.cz

V TRADE NEWS najdete ještě příběhy dalších firem: České konvektomaty si podmanily také Francii | iTradeNews.cz, Jak Češi exportují (nejen) do Francie svou lásku ke sportu | iTradeNews.cz , Martina Brázdilová: Své lidi umíme ocenit | iTradeNews.cz.

Za přečtení stojí také informace týkající se aktuálních trendů, jako je ESG či digitalizace: Jitka Haubová: Chceme být inovačním hubem | iTradeNews.cz * Jitka Haubová: We want to be an innovation hub | iTradeNews.cz

Eva Poláchová: Role inovátora mě baví a naplňuje | iTradeNews.cz .* Eva Poláchová: I find the role of innovator enjoyable and fulfilling | iTradeNews.cz

TRADE NEWS vydává od roku 2012 agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Je distribuován bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti a instituce. Druhé letošní číslo vyšlo na 76 stranách auditovaným nákladem 7000 výtisků.

