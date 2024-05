Jarní sezóna čerstvosti a bylinek startuje v Hale 22! Přijďte si pro to nejlepší, co farmáři nabízejí

Hala 22 není jen obyčejná tržnice, je to legenda. Během své existence sem našlo cestu tisíce lidí z Holešovic i z celé Prahy a potkat zde můžete i šéfkuchaře z nejlepších pražských restaurací. Holešovickou tržnici navštívil i štáb španělské televize zaměřené na podobná tržiště po celém světě. A nešetřil chválou.

Největší nabídka produktů od farmářů

Hala 22 je tradičně útočištěm zejména pro malé farmáře, kteří většinou prodávají od pondělí do soboty své vlastní produkty. A když je tady nepotkáte osobně, zaručeně byste je našli na polích nebo na cestě za některým ze svých odběratelů. V hlavní roli aktuální jarní sezóny se představí známé i méně známé bylinky, sazeničky, květiny, ovoce i zelenina. Kromě toho zde koupíte prvotřídní maso a výrobky z farem. David Morávek nabídne BIO hovězí maso, Ivan Takácz uzeniny bez lepku a paní Ilona Riegelová má pro vás zásobu bylinek, a to i pro vlastní pěstování doma. A stále to není vše, co vás čeká! Najdete tu i BIO drůbeží farmu, sušené a uzené ryby, med nebo sladkou tečku z pekárny Andělské koláčky a nově také Lesy České republiky s nabídkou chlazené i mrazené zvěřiny, kdy se jedná o první prodejní místo v Praze.

O víkendech se zde konají akce a stánky nabízejí veganské pečivo, BIO kuřata, vejce z volného chovu a další sezonní speciality. Sami farmáři vám rádi poradí, jak si vypěstovat vlastní bylinky nebo brambory třeba na balkóně. Také se přímo od pěstitelů můžete dozvědět tipy na přípravu jídel z nabízených surovin.

Food Truck Point

Návštěva Haly 22 nemusí být jen o nákupu surovin. Vedle ní se nachází stále se rozrůstající food truck point, kde si můžete dopřát širokou škálu lahůdek od slaných po sladké a ochutnat osvěžující nápoje. Pavlo's street food pro vás chystá burgery ze šťavnatého farmářského hovězího masa, La Paletta nabízí palačinky na různé variace a pro milovníky tradičních řeckých souvlaki s tzatziki pro vás otevřel svůj truck Nataniel Nakas. Ve vybrané dny zpestří podvečerní atmosféru DJs z Radia 1 nebo RUDE BOYS a těšit se můžete i na další kulturní akce, které se tu chystají.

Program ve Food Truck Pointu

Od května bude v zóně s pouličním jídlem pěkně rušno. Vyrazte do venkovního kina, každé úterý na DJs RUDE BOYS, každý čtvrtek na DJs Radia 1 nebo nedělní divadýlka pro děti. To vše s poctivým street foodem v ruce a osvěžujícími drinky.

Občerstvení

Palačinky, kafe, prosecco u @lapaletta

Burgery & hranolky od @pavlosstreetfood

Řecké souvlaki, pita a tzatziki od @greek_souvlaki_cz

Podřipské pivo

Kdy dorazit?

Hala 22 je otevřena denně kromě neděle od 7.30 do 17.00 hodin. Ve čtvrtek můžete nakoupit až do 19.00 hodin, v sobotu pak do 14.00 hodin s rozšířenou nabídkou, kterou obvykle v letních měsících najdete i mimo samotnou Halu 22. Food Truck Point bude otevřen do podzimu dle počasí a venkovních teplot zejména v týdnu. Otevírací dobu jednotlivých food trucků a akce v letních měsících sledujte na webu a sociálních sítích Holešovické tržnice.

www.holesovickatrznice.cz / www.holesovickatrznice.cz/foodtrucky

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.