Jaro láká do nákupního centra Palladium

Palladium představuje největší nákupní centrum v samotném srdci Prahy s téměř 200 obchody, restauracemi a kavárnami. Připravit na jaro svůj šatník je v Palladiu jednoduché. Všechny značky připravily své jarní kolekce na počátku března a je opravdu z čeho vybírat. Palladium není jen móda pro ženy, ve více jak 30 obchodech své jarní oblečení naleznou také pánové. Z nových značek v Palladiu jmenujme například CATCHES, Columbia, Celio, Hugo nebo Eden Park.

Hledáte-li možnosti očisty těla, i pro vás má Palladium širokou nabídku, například v podobě zdravých šťáv, salátů (například UGO, UGO Salaterie), lehkých obědů či večeří, širokého výběru zdravých či bio potravin (supermarkety Albert a Delmart). Ve druhém patře si pak každý může zacvičit v posilovně Form Factory.

Symbolem jara jsou Velikonoce, které v letošním roce vycházejí na 29. března až 1. dubna. O velikonočních svátcích je od pátku do neděle Palladium otevřeno standardně, pouze v pondělí 1. dubna mají obchody s prodejní plochou nad 200 m2 zavřeno. Pro milovníky svátků jara Palladium nabízí možnosti doplnit potřeby pro velikonoční pečení (například Potten & Pannen, a Tescoma), jarně si vyladit svůj domov (například Holandské květiny, SCANquilt) nebo si udělat radost drobností z široké nabídky jarních vůní či drogerie (například dm drogerie, Sephora, Marionnaud, Manufaktura, Rituals, Lush).

Přijedete-li na návštěvu Prahy autem, ideální možností je zaparkovat přímo v Parkingu Palladia, které je pro návštěvníky otevřeno nonstop, vč. celých velikonočních svátků. Aktuální obsazenost naleznete na stránkách www.palladiumpraha.cz, nemusíte se tak bát, že v parkingu nenaleznete místo.

Pokud jste po toulkách Prahou a po nákupech unaveni, není nic jednoduššího než si odpočinout v některé z restaurací či kaváren v Palladiu. Druhé patro centra („Tasty Garden“) je věnováno gastrono­mii. Zákazníci si mohou vybrat od klasických restaurací (indická, thaj­ská, čínská, libanonská, česká; nebo neapolská pizzerie) až po fastfoodové restaurace a speciality, jako jsou čerstvě připrave­né vafle, trdelník, donuty nebo ovocné šťávy a zmrzliny. Kávu si návštěvníci mohou vychutnat nejen v patře +2 (Basics Coffee), ale i v jiných částech Palladia (Starbucks nebo Costa Coffee).

12. – 14. dubna 2024 se koná oblíbená jarní prodejní akce „Palladium Shopping Weekend“. Na zákazníky budou čekat výrazné slevy a dárky za nákupy (například tašky, kosmetické taštičky nebo trička z edice Debra/ Palladium). Během nákupního víkendu se mohou návštěvníci Palladia také těšit na krátká hudební vystoupení umělců.

Na své si v Palladiu přijdou i milovníci cestování. Až do konce dubna 2024, každý den od 12 do 19 hodin) je v patře +2 otevřena unikátní výstava „Tajemná Indonésie“. Můžete v ní objevit tajemství Nové Guineje, Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů. Výstava, to nejsou jen fotografie z cest, ale návštěvníci zde naleznou unikátní obrovské rituální totemy bisj, štíty, iniciační masky, oštěpy, luky a šípy, kamenné rituální sekery a kostěné nože, čelenky a zdobení. Nechybí ani stavby domorodých chýší, mumie či domorodá loď. Výstava prezentuje materiály největších cestovatelů, jako jsou Jiří Hanzelka, Miroslav Zikmund, Miloslav Stingl nebo Rudolf Švaříček.

