Jaro ve znamení tradičních dobrovolnických úklidů. Přidejte se také!

Než se jaro zcela probudí, přichází na řadu přípravy. A jednou z nich je pravidelná akce Ukliďme Česko, při které se dobrovolníci z celé republiky postarají o nánosy lidských „pokladů“ za uplynulého půl roku. Každý rok jsou totiž úklidové dny dva – jarní a podzimní. V mezičase jako by se nepořádek přímo množil. Pokud chcete odlehčit přírodě a udělat dobrý skutek, vydejte se nejprve na www.UklidmeCesko.cz. Zájemci o uspořádání úklidů tam mohou zaregistrovat své akce a registrací získají nejen užitečné rady k naplánování a propagaci úklidu, ale do 17. března si také mohou zažádat o úklidové pomůcky (pytle a rukavice) a samolepky pro účastníky. Zapojení dobrovolníků je pak velmi jednoduché, stačí se podívat do mapy úklidů a zde si vybrat ve svém okolí ten svůj, ke kterému se připojíte.

I když je hlavní termín pro letošní jaro sobota 6. dubna, úklidy budou probíhat i později, kdo by to nestihl o víkendu po Velikonocích. A celá akce není jen o uklízení odpadků, proto součástí většiny úklidů je i společenská část nebo doprovodný program. Každý dobrovolník se také navíc může zúčastnit fotosoutěže o zajímavé ceny od tradičního partnera společnosti Canon. Novinkou letošní fotosoutěže pak je kategorie „Bike“, která vznikla díky spolupráci s firmou Nextbike. Ta u nás provozuje systém sdílení jízdních kol, tzv. bikesharing. Na výherce nové kategorie tak čekají 3 roční předplatné pro používání jejich sdílených kol. Účastníci akce Ukliďme Česko navíc mohou letos na jaře ve 34 městech, kde Nextbike působí, využít k cestě za úklidem sdílená kola zdarma.

Některé jarní úklidové pak budou letos nově zaměřeny na úklid pevností a tzv. „řopíků“, vzniklých před druhou světovou válkou. Pro nadšence do uklízení a vojenské historie k tomu vznikla na sociální síti Facebook skupina „Ukliďme bunkry“.

Přidat se k velkému jarnímu úklidu, ať už k organizátorům či dobrovolníkům, může opravdu každý. „Odpadky z našich lesů či měst a obcí samy nezmizí, proto děkujeme všem, kteří pomáhají “, dodávají na závěr organizátoři akce ze spolku Ukliďme Česko.

Hlavním partnerem akce Ukliďme Česko 2024 je:

Nadace Komerční banky, a.s. - Jistota

Partnery akce jsou:

Garnier Nextbike

EKO-KOM, a.s.

PENNY Market

ŠKODA AUTO a.s. Lesy České republiky, s.p. Ministerstvo životního prostředí

Systém Coca-Cola ČR a Coca-Cola HBC

E.ON Česká republika, s.r.o.

Plzeňský prazdroj SAKO Brno, a.s. DB SCHENKER Saint-Gobain

DPD CZ

CANON

ČEPS

Kontakt pro další informace:

Radek Janoušek

Ukliďme Česko z.s.

radek@uklidmecesko.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.