Kaspersky se umisťuje na stupni vítězů v 94 % nezávislých testů

Hodnocení TOP3 odráží úspěšnost dodavatele v nezávislých srovnávacích testech během kalendářního roku. To znamená, že umožňuje dobře posoudit technologickou odbornost firmy a sledovat kvalitu a efektivitu jejích implementovaných technologií a řešení. Tento přístup, založený na agregaci výsledků z mnoha uznávaných testovacích laboratoří, jako jsou AV-Comparatives, AV-TEST, SE Labs a další, poskytuje komplexní hodnocení nad rámec jednotlivých testů, což usnadňuje rozpoznání skutečných schopností dané firmy, průběhu jejího zlepšování a zavádění inovací.

Pokud jde o spotřebitelská řešení, jedním z hlavních úspěchů společnosti Kaspersky je získání ocenění „Produkt roku“ od nezávislého testovacího institutu AV-Comparatives, čímž překonala rekord nejlépe hodnocené firmy v oboru kybernetické bezpečnosti. Kaspersky Standard, základní plán nového portfolia Kaspersky Consumer, obdržel nejvyšší hodnocení Advanced+ ve všech sedmi testech a předvedl nejlepší kombinaci ochrany, výkonu a odolnosti vůči falešným poplachům.

Dalším úspěchem je, že Kaspersky Plus pro Windows prošel hodnocením Endpoint Security: Home 2023 společnosti SE Labs a dosáhl ve všech čtyřech testech v průběhu roku nejvyšší celkové míry přesnosti (Total Accuracy Rating) 100 % (TOP1). Produkt Kaspersky Safe Kids zase získal certifikát rodičovské kontroly Parental Control Certification od AV-Comparatives za zablokování více než 98 % pornografických webových stránek bez závažných nevyřešených chyb a s nulovým počtem falešně pozitivních výsledků na webových stránkách vhodných pro děti.

Řešení společnosti Kaspersky si připsala na konto také sedm výročních ocenění „BEST 2023“ od společnosti AV-TEST. Konkrétně Kaspersky Plus pro Mac byl poprvé oceněn jako nejlepší spotřebitelské zabezpečení „Best MacOS Security 2023 for Consumer Users“, a to díky perfektním výsledkům v testu zabezpečení počítačů Mac v průběhu celého roku 2023. Produkty Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Small Office Security získaly ocenění „Advanced Threat Protection 2023“ za výjimečnou ochranu před útoky pokročilých perzistentních hrozeb (APT), při nichž dochází k instalaci ransomwaru a ke krádežím dat. Kromě těchto ocenění dostaly tyto produkty ještě cenu „Best Usability 2023“ za nejnižší poměr falešných pozitivních detekcí v průběhu celého testovacího roku.

Kaspersky Standard, Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Small Office Security dosáhly nejvyššího skóre 6 bodů ve všech kategoriích, včetně ochrany, výkonu a použitelnosti, a získaly ocenění „TOP PRODUCT“ na základě výsledků testů antivirového softwaru pro domácí a firemní uživatele systému Windows, které provedla společnost AV-TEST. Proces testování zahrnoval dva scénáře obrany proti reálným a běžným hrozbám v obtížných podmínkách, pět scénářů měření výkonu a posouzení falešně pozitivních detekcí.

Pokud jde o hodnocení firemních řešení, Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) byl oceněn v testu „Endpoint Prevention & Response (EPR)“ za dosažení 100 % celkového skóre aktivní reakce a vysloužil si titul „Strategic Leader“. Řešení bylo oceněno také certifikátem AV-TEST Approved Advanced Endpoint Detection and Response Certification za přesvědčivé pokrytí hrozeb a užitečnou analytiku. Studie zahrnovala sérii simulovaných útoků vedených týmem odborníků, které kopírovaly taktiku kyberzločineckých skupin Hafnium a Lazarus. Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert zvládl plné pokrytí hrozeb ve scénáři 1 a detekoval 29 z 30 technik ve scénáři 2. Kromě toho bylo toto řešení oceněno společností SE Labs v testu Enterprise Advanced Security (EDR), kde dosáhlo absolutního hodnocení celkové přesnosti a získalo nejvyšší rating AAA za detekci každého z 16 cílených útoků bez falešných pozitivních hlášení.

Kromě toho získaly produkty Kaspersky Endpoint Security for Business a Kaspersky Small Office rating AAA ve všech čtyřech srovnávacích testech Enterprise Endpoint Protection 2023 společnosti SE Labs. Oba produkty dosáhly také nejvyšší pozice TOP1 ve 3 ze 4 testů celkového hodnocení přesnosti. Dalším úspěchem je hodnocení Anti-Tampering assessment od AV-Comparatives, které potvrdilo, že Kaspersky Endpoint Security vykazuje nejvyšší míru odolnosti proti neoprávněné manipulaci s daty (tampering attack) a dokáže neprodleně zajistit bezpečnost systému a dat uživatele.