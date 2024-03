Midea RAC ukazuje cestu v oblasti udržitelných technologií s novými energeticky účinnými produkty R290 představenými na veletrhu MCE 2024

Řešení změny klimatu přesahují pouhý technologický pokrok. Ukázkovým příkladem je vedoucí postavení společnosti Midea při směřování celého odvětví k udržitelnosti tím, že sama začala používat přírodní a ekologické chladivo R290. Společnost Midea již 15 let investuje nemalé prostředky do výzkumu a vývoje, aby vyvinula více produktů z oblasti HVAC (Heating Ventilation Air Conditioning) kompatibilních s chladivem R290, a tím snížila škody na životním prostředí. Při 6,2 milionech prodaných kusů* se společnosti Midea díky výrobkům R290 podařilo snížit emise oxidu uhličitého o 3,715 milionu tun. To odpovídá množství oxidu uhličitého, které pohltí 4,4 milionu hektarů amazonského deštného pralesa za rok.

Kromě ekologicky šetrných chladiv je aktuální otázkou také zkoumání přechodu na účinná a udržitelná tepelná čerpadla, protože významnou část klimatických problémů představuje vytápění našich domovů. Na veletrhu MCE 2024 představila společnost Midea RAC ohřívače vody s tepelným čerpadlem (HPWH) řady COMBO, nový přírůstek do rodiny výrobků R290 a důkaz závazku společnosti Midea k udržitelnosti.

Řada COMBO produktů HPWH je řadou pěti různých modelů nástěnných a podlahových jednotek navržených pro maximální flexibilitu pro různé typy bytů a různá místa instalace.

Tato řada je charakteristická tím, že využívá mikrokanálovou technologii přenosu tepla, takže je velmi energeticky účinná a pyšní se hodnocením A+. Proces přenosu tepla byl zdokonalen zavedením technologií, jako jsou přenos tepla mikrokanály a ploché trubky s více smyčkami. Tato řada je důkladně testována na odolnost vůči vysokým tlakům, což zaručuje její dlouhou životnost a špičkový výkon. Použití účinného tepelného maziva navíc zlepšuje přenos tepla.

Podlahový systém COMBO je vybaven jedinečnou technologií vnitřní cívky, která dokáže propojit solární kolektor s plynovým kotlem, takže vznikne výkonný pomocný zdroj tepla, čímž účinně zvyšuje energetickou účinnost a zlepšuje úspory energie i pohodlí.

Výrobky HPWH řady COMBO jsou navíc vybaveny anodou s impulzním proudem pro trvalý bezúdržbový provoz, což zaručuje spolehlivější ochranu bez nutnosti výměny anody a snižuje náklady na údržbu. Díky smaltované nádrži na vodu a 45mm izolaci je model COMBO ještě energeticky úspornější, spolehlivější a odolnější.

Je nutné zmínit, že výrobky HPWH řady COMBO jsou rovněž kompatibilní se solárním systémem Midea All-In-One Smart Energy Management System MHELIOS, který ještě víc povyšuje jejich energetickou účinnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Společnost Midea je průkopníkem na poli udržitelných řešení v oblasti HVAC – od rozsáhlé řady stávajících produktů R290 až po nově představené výrobky HPWH řady COMBO. Prostřednictvím neustálého výzkumu a vývoje se společnost Midea snaží nabízet odlišné produktové řady R290 přizpůsobené vyvíjejícím se normám a požadavkům spotřebitelů a podporovat ekologickou udržitelnost napříč všemi aspekty. Midea RAC aktivně řeší technické problémy multisplitového systému R290 s jedním pohonem a dosáhla prvních úspěchů při vývoji snímače úniku chladiva. Midea RAC se zavázala k ochraně životního prostředí a zajištění bezpečnosti uživatelů, přičemž se díky svým pokročilým znalostem v oboru snaží zlepšovat bezpečnostní standardy a poskytovat spolehlivější produkty.

*ZDROJ DAT: EUROMONITOR INTERNATIONAL (SHANGHAI) LTD, MĚŘENO Z HLEDISKA OBJEMU PRODEJE KLIMATIZACÍ R290 (VČETNĚ ZNAČEK OEM) V ROCE 2022, NA ZÁKLADĚ VÝZKUMU PROVEDENÉHO V ČERVENCI 2023. KLIMATIZACE R290 SE VZTAHUJÍ NA KLIMATIZACE POUŽÍVAJÍCÍ PROPANOVÁ CHLADIVA, VČETNĚ KLIMATIZACÍ PRO OBYTNÉ A KOMERČNÍ ÚČELY.

