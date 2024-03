Ministra Baxu nadchl koncept Senlife, který kombinuje opravu památek a bydlení pro seniory

Pokoj na přání

Ministr kultury si prohlédl areál bývalého augustiniánského kláštera, jehož historie sahá až do 13. století. Zajímalo ho, proč majitelé firmy Senlife přeměnili právě tento objekt. „V 90. letech tady byl internát, pak to tu dlouho chátralo. Rozhodli jsme se, že vybudujeme bydlení pro seniory. Nejen proto, že je neustále poptávka po volných kapacitách v pobytových zařízeních, ale také proto, abychom vytvořili místo, kde se budou senioři cítit opravdu dobře,“ řekl architekt Tomáš Eckschlager, který spolu s Lukášem Drástou bývalou klášterní budovu koupili v roce 2020. Za deset měsíců opravili areál o rozloze 12 tisíc m2, kde bydlí 130 klientů. „Navštívili jsme zhruba 50 domovů pro seniory po celém Česku. Viděli jsme, že není příliš časté, aby měli senioři vlastní vybavení v pokoji. Pro nás to je ale samozřejmost, aby si každý zabydlel pokoj podle svého vkusu. Však je to jeho domov,“ řekl Lukáš Drásta.

Smysluplné využití

Ministra Martina Baxu zaujalo především vybavení domova Senlife, kde se kombinuje moderní i dobový nábytek. Na chodbách jsou starožitná křesla či stolky, v pokojích moderní polohovací postele a nábytek dle přání klienta. „Řadu let jsem jakožto plzeňský primátor navštěvoval domovy pro seniory, které měly různou architektonickou úroveň. Moc se mi líbí, že majitelé Senlife zde v Mělníku ponechali historický ráz budovy, a zároveň ji dokázali přizpůsobit potřebám seniorů. Je to příklad dobré praxe, jak smysluplně využít památkové objekty. A také inspirace pro majitele památkových objektů po celém Česku. Vím, že se mnohdy snaží sehnat peníze na opravu, a pak řeší, z čeho financovat provoz. Využití pro sociální služby pro seniory je velmi dobrý nápad,“ řekl ministr kultury.

Respekt k památkám

Úspěšný koncept z Mělníku Senlife zopakoval v dalším památkovém objektu. Letos na jaře otevřeli domov seniorů v zámeckém areálu v Tmani u Berouna, a další 3 domovy budují. „Náš nejnovější projekt je rekonstrukce barokního zámku v Mladé Vožici na Táborsku. Stejně jako u předchozích projektů i tentokrát se snažíme zohlednit požadavky památkářů. Rozhodně nechceme žádné radikální změny, které by byly na úkor vzhledu památkového objektu. Vždy se snažíme o maximální respekt k historické budově, ale potřebujeme, aby byla funkční pro specifické potřeby seniorů,“ vysvětluje Tomáš Eckschlager. Inovativní přístup k památkám zaujal porotu celostátní soutěže Best of Realty 2021. Aktivity Senlife zabodovaly také v národní soutěži Památka roku, kde získaly v roce 2022 druhé místo. Letos byla firma Senlife nominována na Cenu hejtmanky Středočeského kraje.

Fotografie v tiskové kvalitě:

https://www.senlife.cz/fotografie-pribeh-domova-v-10-fotografiich

